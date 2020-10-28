Советы эксперта: Как защититься от вирусов и сезонного гриппа

Как уберечься от сезонного гриппа и вирусов, включая COVID-19? Как не заболеть или же помочь организму справится с болезнью с наименьшими последствиями. На эти и другие вопросы отвечает врач.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Здоровый образ жизни, ежедневное употребление овощей, фруктов и пищи с наибольшим количеством необходимых организму веществ поможет уберечься от последствий вирусов и сезонного гриппа, а исползование защитных средств минимизирует риск заражения такими болезнями. Об этом в эфире радиостанции Sputnik Молдова рассказала доктор медицинских наук Луминица Сувейка.

По словам врача, для нашего иммунитета нужен витамин D3, который производится организмом благодаря действию солнечных лучей, поэтому осенью иммунитет становится слабее. Помимо коронавируса COVID-19 наш организм становится уязвим к другим вирусам и сезонному гриппу.

Самое важное, по мнению Луминицы Сувейка, и в случае коронавируса, и для вирусов, и для гриппа - это иметь хорошую сопротивляемость организма, хороший иммунитет.

Укрепить иммунитет и стать менее восприимчивым к вирусам и гриппу, по словам специалиста, поможет здоровый образ жизни, богатое витаминами питание, особенно витамином С.

"Рацион питания должен содержать большое количество питательных веществ. Это натуральные белки из мяса, яиц, молочных продуктов. Фрукты и овощи должны быть ежедневно в рационе, потому как они содержат много витаминов. Нужно также избегать пищи, которая не содержит нужных нам веществ, это фастфуд, еда приготовленная коммерческими сетями", - рассказывает врач.

Самое важное, продолжает врач, помимо хорошего иммунитета, это средства индивидуальной защиты - маска, частое мытье рук, использование дезинфектанта, соблюдение дистанции и избегание мест, где наблюдается столпотворение людей. Все это, по словам Сувейка поможет, защитится и от гриппа и от вирусов.