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Школа. Архивное фото

Растет число подтвержденных случаев COVID-19: закроют ли школы

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
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Даже если в эпидемиологическом контексте власти и решатся на закрытие школ, то не на национальном уровне, а на локальном, то есть подобные меры будут приниматься в каждом населенном пункте в зависимости от ситуации.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Молдавский Минздрав разработал документ, предусматривающий коды опасности и меры, которые они подразумевают. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявила государственный секретарь профильного министерства Наталья Грыу.

"Решение будет приниматься на территориальном уровне, то есть оно должно быть хорошо проанализировано. Период, когда мы вернулись в школы, продемонстрировал, что не дети являются наиболее пострадавшими. Они довольно хорошо переносят эту инфекцию. Куда опаснее было бы, чтобы они не оставались без наблюдения дома", - сказала Грыу.

По ее словам, если нормы здравоохранения будут соблюдаться, то школы могут продолжать работать.

Организация питания в школах. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Павел Лисицын
В правительстве обсудили возможные изменения в школах Молдовы

Наиболее уязвимы педагоги, считает госсекретарь. Таким образом, власти учитывают все сценарии и готовят все условия на случай, если в некоторых учреждениях будет принято решение о переходе на режим онлайн-обучения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2212)

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