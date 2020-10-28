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Николай Ботгрос. Архивное фото

Николай Ботгрос госпитализирован с COVID-19

© Photo : Facebook / Mihai Chirica
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32189083/nikolae-botgros-gospitalizirovan-covid19.html

По сообщениям некоторых СМИ, состояние известного молдавского дирижера оценивается как тяжелое, но стабильное.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Народный артист Молдовы, руководитель национального оркестра народной музыки Lăutarii Николай Ботгрос госпитализирован в больницу Скорой помощи из-за осложнений, связанных с коронавирусом нового типа, сообщает sputnik.md. По данным СМИ, у некоторых членов оркестра также подтвердился COVID-19.

По информации ряда источников, артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Николай Ботгрос родился 25 января 1953 года в селе Бадикул Молдовенеск Кагульского района. Первый оркестр, которым он дирижировал - Ciocârlia из города Единцы. Затем он работал в ансамбле Joc. В 1973 году стал скрипачом в оркестре Mugurel филармонии Кишинева, а с 1978 года - дирижером национального оркестра народной музыки Lăutarii, основанного в 1970-м.

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