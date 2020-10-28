Уточнение МИД: как будет голосовать на выборах президента молдавская диаспора

В некоторых странах из-за пандемии коронавируса нового типа действует ряд ограничительных мер. Во внешнеполитическом ведомстве республики пояснили, могут ли запреты в этих государствах повлиять на процесс голосования молдавской диаспоры на выборах президента.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы внесли уточнение по поводу работы избирательных участков, открытых за рубежом для голосования граждан республики на выборах президента страны.

Как будут голосовать граждане Молдовы во Франции?

В связи с распространением пандемии с 17 октября власти Франции установили на период четырех недель с возможностью продления до 1 декабря ряда ограничений на передвижение в ночные часы с 21.00 до 06.00 в некоторых населенных пунктах страны. Эти меры коснутся работы избирательных участков в городах Париж, Монтрёй, Вильнёв-Сен-Жорж, Лион, Страсбург и Ницца.

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Посольство Молдовы в Париже издаст авторизации на передвижение в течение ночи для членов электоральных бюро. Дипмиссия через объявления в социальных сетях, а также в группах диаспоры рекомендует избирателям посещать электоральные участки до 21.00, чтобы исключить возможные штрафы со стороны властей.

Ситуация в Ирландии

Власти Ирландии утвердили наивысший уровень ограничений до 1 декабря 2020 года, что подразумевает применение жестких мер, в том числе для перемещения в пределах 5 километров от места пребывания или места жительства человека. Это, как отметили в министерстве, может ограничить возможность поездки на избирательные участки в этой стране.

"В таких условиях посольство Молдовы в Дублине запросило повторное подтверждение на разрешение и другие инструкции относительно открытия четырех избирательных участков в Ирландии и разъяснений, можно ли считать поездки избирателей на электоральные участки необходимыми, следовательно, разрешенными без штрафования граждан Республики Молдова, а гарантированием права голоса", - отметили в МИДЕИ.

Там также пояснили, что молдавская дипмиссия повторно довела до сведения официальных лиц Ирландии отсутствия других законных возможностей исполнения конституционного права голоса, кроме как физического присутствия на избирательном участке. "В самое ближайшее время ожидается ответ местных властей. Посольство продолжает приготовления к выборам и находится в постоянном контакте с ответственными лицами Ирландии, властями Молдовы и диаспорой", - добавили в министерстве.

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Положение в Испании

Правительство Испании утвердило 25 октября чрезвычайное положение на 15 дней с возможностью продления этого режима. Согласно этому решению, изолироваться дома не нужно, однако введены некоторые ограничения на передвижение между провинциями с возможностью передвигаться только в случае аргументированной необходимости – на работу, к врачу или по другим нуждам.

"Получены принципиальные гарантии свободного передвижения граждан Республики Молдова до ближайшего избирательного участка. В то же время, чтобы избежать некоторых трудностей, наша дипломатическая миссия предусмотрела подтверждающие письма, опубликованные на официальных страницах, которые в конечном итоге могут быть использованы соотечественниками для подтверждения своего намерения передвигаться между провинциями и на избирательные участки", - пояснили в МИДЕИ.

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Как голосовать гражданам Молдовы в Израиле

В ситуации пандемии посольство Молдовы в Израиле опубликовало подтверждающее письмо, адресованное израильским властям.

"Граждан Молдовы в этой стране просят предоставить этот документ или скачать его в электронном формате в телефон", - пояснили в МИДЕИ.

Голосование граждан Молдовы за границей

В министерстве отметили, дипломатические миссии и консульства Молдовы постоянно обновляют информацию об ограничения на перемещение, мерах, принятых местными властями, которые могут повлиять на процесс выборов, изменении адресов участков для голосования или графике их работы.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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