Известный в Молдове врач скончался от осложнений, вызванных COVID-19

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался врач-анестезиолог Тудор Вангели. Об этом сообщили родственники медика.

Вангели посвятил медицине свыше 40 лет своей жизни.

До настоящего момента от последствий, связанных с COVID-19, скончались 48 медработников. Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 72 460. Всего выздоровевших на данный момент - более 53 тысяч человек, а скончавшихся - свыше 1700.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Третья волна COVID-19: ее угрозу уже осознают>>>

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova