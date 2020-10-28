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Тудор Вангели

Известный в Молдове врач скончался от осложнений, вызванных COVID-19

© Photo : Facebook / Тудор Вангели
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2214)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32190239/izvestnyy-moldova-vrach-skonchalsya-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid19.html

Число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, среди медицинских работников в Молдове продолжает расти.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался врач-анестезиолог Тудор Вангели. Об этом сообщили родственники медика.

Скорая помощь
© Inquam Photos / Cornel Putan
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Вангели посвятил медицине свыше 40 лет своей жизни.

До настоящего момента от последствий, связанных с COVID-19, скончались 48 медработников. Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 72 460. Всего выздоровевших на данный момент - более 53 тысяч человек, а скончавшихся - свыше 1700.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2214)

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