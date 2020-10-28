Один из министров покидает правительство Молдовы

Олега Цулю собираются вернуть на пост посла республики в Венгрии. До того, как он стал министром иностранных дел и евроинтеграции, Цуля возглавлял дипмиссию республики в этой стране.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике одобрила назначение нынешнего министра иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Олега Цули на должность посла в Венгрии. Соответствующее решение принято на заседании структуры в среду. Информацию об этом подтвердили Sputnik в пресс-службе парламента республики.

"Да, подтверждаем", - отметили в пресс-службе парламента, добавив, что решение по этому вопросу примет правительство, а окончательную точку поставит президент страны соответствующим декретом.

© Sputnik / Mihai Caraus Олег Цуля

Исходя из местного законодательства, "чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом Молдовы по предложению правительства".

На эту среду запланировано заседание кабинета министров.

Цуля уже занимал пост посла Венгрии. В марте этого года он занял пост главы внешнеполитического ведомства Молдовы.

Олег Цуля родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.

Образование

Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.

Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.

Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы.

С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.

С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.

С 2015-го по 2020-й год - посол Молдовы в Венгрии.

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