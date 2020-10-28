13:16 28 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Здание Правительства Молдовы

Один из министров покидает правительство Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
198 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32190438/vozmozhnye-perestanovki-v-sostave-pravitelstva-moldovy-tulea-uydet-midei.html

Олега Цулю собираются вернуть на пост посла республики в Венгрии. До того, как он стал министром иностранных дел и евроинтеграции, Цуля возглавлял дипмиссию республики в этой стране.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике одобрила назначение нынешнего министра иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Олега Цули на должность посла в Венгрии. Соответствующее решение принято на заседании структуры в среду. Информацию об этом подтвердили Sputnik в пресс-службе парламента республики.

"Да, подтверждаем", - отметили в пресс-службе парламента, добавив, что решение по этому вопросу примет правительство, а окончательную точку поставит президент страны соответствующим декретом.
Oleg Țulea
© Sputnik / Mihai Caraus
Олег Цуля

Исходя из местного законодательства, "чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом Молдовы по предложению правительства".

На эту среду запланировано заседание кабинета министров.

Цуля уже занимал пост посла Венгрии. В марте этого года он занял пост главы внешнеполитического ведомства Молдовы.

Присяга новых членов правительства от Демпартии
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Кто такой новый глава МИДЕИ Олег Цуля

Олег Цуля родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.

Образование

Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.

Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.

Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы. 

С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.

С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.

С 2015-го по 2020-й год  - посол Молдовы в Венгрии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Назначен новый посол Молдовы в Швейцарии: что входит в функции представителя


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Досрочное голосование на выборах президента США
Спас мир курьезным способом - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться