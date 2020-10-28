В Приднестровье операция по замене хрусталика глаз будет проводиться бесплатно

Прежде на такое хирургическое вмешательство на безвозмездной основе могли претендовать только по льготе, теперь – каждый житель региона.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik. В Приднестровье претендовать на бесплатную операцию по замене хрусталика может каждый житель региона. Такое решение приняла специальная комиссия, работающая при Минздраве Приднестровья.

"Хирургическое вмешательство проводится на базе офтальмологического отделения Республиканской клинической больницы", - отметили в Минздраве.

Обратиться за помощью имеет право любой гражданин. Для этого нужно направить письменное заявление в адрес ведомства для рассмотрения возможности оказания медпомощи в части лечения патологий глаз на безвозмездной основе. Сделать это можно через сайт Минздрава или с помощью традиционной почты.

С февраля 2020 года приказом Минздрава был регламентирован порядок проведения операций по имплантации хрусталика на безвозмездной основе. Тогда был утвержден перечень льготных категорий граждан, подлежащих первоочередному проведению такого хирургического вмешательства за счет средств республиканского бюджета.

Также для оказания бесплатной медицинской помощи гражданам при ведомстве была создана комиссия по рассмотрению возможности проведения операции другим нуждающимся в имплантации искусственного хрусталика. Она приняла положительное решение – проводить эту операцию на бесплатной основе для пациентов, которые не относятся к льготной категории граждан.

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