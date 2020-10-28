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Школа. Архивное фото

После выборов президента Молдовы в Кишиневе продезинфицируют все школы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (209)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32191631/stolichnye-shkoly-posle-vybory-prezident-moldova-prodezinfitsiruyut.html

После окончания осенних каникул столичные школьники вернутся к учебе, но из-за дезинфекции помещений, где будут проводиться выборы, занятия учащихся организуют в онлайн формате.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Примэрия Кишинева подготовлена к обработке после проведения выборов тех муниципальных учреждений, и в частности школ, в которых будут размещены избирательные участки. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, у муниципалитета достаточно опыта в проведении дезинфекции.

"Уже много месяцев мы дезинфицируем не только общественные учреждения, но и весь город. Полагаю, что в этом вопросе никаких проблем не будет", – сказал Чебан.

На данный момент учащиеся находятся на каникулах. Занятия возобновятся 2 ноября. Однако в этот день уроки будут проходить онлайн из-за дезинфекции всех учебных заведений, в которых были организованы избирательные участки.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Виктор Жук.
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (209)

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