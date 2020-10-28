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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Подозреваемых нет: Что известно об уголовном деле по обрушению дома в Атаках

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32192229/podozrevaemykh-net-Chto-izvestno-ob-ugolovnom-dele-po-faktu-obrusheniya-doma-v-atakakh.html

Спустя полтора года, после обрушения девятиэтажного дома в Атаках, продолжается поиск виновных в трагедии.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Продолжается следствие по факту обрушения жилого дома в Атаках. В настоящее время эксперты в области строительства пытаются выяснить причины трагедии, рассказал Sputnik Молдова главный прокурор Окницкого района Михаил Виноградов. По его словам, в ведомстве признают, что если дом обвалился по вине строителей, привлечь кого-либо к ответственности будет невозможно, так как истекли все сроки исковой давности. 

Во вторник, 27 октября, начались работы по сносу уцелевшего подъезда девятиэтажного дома в Атаках, часть которого обрушилась 19 июня 2019 года. Расследование причин трагедии продолжается до сих пор. В настоящее время, прокуратура Окницкого района ожидает завершения строительной экспертизы, которая должна установить главные причины обрушения дома.

Аварийная девятиэтажка в Атаках.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Атаках начался снос аварийной девятиэтажки

"Расследование не окончено, оно находится на экспертизе. Буквально вчера-позавчера приезжали эксперты, все зависит от ее результатов", - пояснил прокурор.

По словам Виноградова, экспертизу запросили уже в 2020, а сроки давности по  статье “Недоброкачественное строительство” давно истекли.

“Мы все равно расследуем. Мы должны установить истину, по другому нельзя”, - говорит прокурор.

Многое, по словам главы Окницкой прокуратуры зависит от результатов экспертизы. 

"Там много вопросов. Там возможно и некачественное строительство, и возможные переделки стен. Там были какие-то разрешения. По предварительным данным, все эти перепланировки не затрагивали несущие конструкции. А вот грунтовые воды и прочие такие процессы… Опять же, все зависит от экспертизы. Возможно при строительстве не было больших нарушений, а вот в процессе эксплуатации они могли возникнуть", - утверждает прокурор.

По словам Михаила Виноградова, подобная экспертиза в Окнице была назначена впервые и она может продлиться больше года.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома.
© Photo : DSE
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По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента и несанкционированные изменения жильцами конструкции дома.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

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В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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