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Парламент

Еще один депутат парламента заявил, что инфицирован коронавирусом

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32192573/eshe-odin-deputat-parlamenta-zayavil-chto-inficirovan-koronavirusom.html

Пленарное заседание парламента не проводилось уже более месяца из-за эпидемии COVID-19, которая затронула и законодательный орган.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. У депутата парламента Григоре Репещука тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Тудор Вангели
© Photo : Facebook / Тудор Вангели
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Пленарные заседания в парламенте не проводятся уже более месяца. Ранее было объявлено, что COVID-19 диагностирован у спикера законодательного органа Зинаиды Гречаной.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Министр юстиции Фадей Нагачевски также ранее был заражен. 11 октября министр внутренних дел Павел Войку тоже заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД переносил инфекцию тяжело, сообщалось, что он находился в реанимации.

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Теги:
парламент, коронавирус


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