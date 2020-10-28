13:16 28 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Туман

Синоптики объявили о новом предупреждении: что ждет жителей Молдовы

© CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1435)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32195439/sinoptiki-obyavili-novoe-preduprezhdenie-chto-zhdet-zhiteley-moldova.html

На большей части республики в четверг будет действовать "желтый код" метеоопасности из-за тумана - видимость составит порядка 200 метров.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в течение четверга.

"Ночью и утром 29 октября в большинстве районов ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - сказано в сообщении Госгидрометеослужбы.

Осень без депрессии: эксперт советует, как не поддаться плохому настроению>>>

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Полиция напоминает автомобилистам быть максимально внимательнее и аккуратнее за рулем в условиях плохой видимости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1435)

По теме

Утро туманное - как молдавским автолюбителям не попасть в ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Досрочное голосование на выборах президента США
Спас мир курьезным способом - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться