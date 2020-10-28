Синоптики объявили о новом предупреждении: что ждет жителей Молдовы

На большей части республики в четверг будет действовать "желтый код" метеоопасности из-за тумана - видимость составит порядка 200 метров.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в течение четверга.

"Ночью и утром 29 октября в большинстве районов ожидаются туманы c видимостью 200 метров и менее", - сказано в сообщении Госгидрометеослужбы.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Полиция напоминает автомобилистам быть максимально внимательнее и аккуратнее за рулем в условиях плохой видимости.

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