ВИДЕО: Как в Молдове оформить ДТП самостоятельно и не платить штраф

Форму самостоятельного оформления ДТП водители могут запросить и получить в страховых компаниях, в которых они приобрели полис автострахования.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Управление полиции Кишинева напоминает водителям о том, что с сентября 2019 года в Молдове действует упрощенный добровольный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий.

Водители попавшие в аварию, в некоторых случаях, могут использовать форму добровольной констатации ДТП и без извещения полиции самостоятельно обратится в страховую компанию. При такой процедуре, виновному в ДТП водителю не придется оплачивать штраф.

Форму самостоятельного оформления ДТП водители могут запросить и получить в страховых компаниях, в которых они приобрели полис автострахования.

Добровольное оформление аварии может применяться ко всем ДТП как на территории столицы, так и на территории всей Молдовы.

Следует отметить, что форма заполняется только в том случае, если оба водителя, попавших в аварию, имеют страховку, размер ущерба не превышает 10 тысяч леев и по взаимному согласию установлено виновное в аварии лицо, о чем делается запись в документе.

Во всех остальных случаях происшествие должно быть задокументировано полицией.

Водители, оформившие аварию без вызова полиции должны подать документ о констатации страховщику в течение 2 рабочих дней с момента дорожно-транспортного происшествия. В таком случае водители не будут обязаны сообщать о дорожно-транспортном происшествии в полицию и будут освобождены от штрафов и штрафных пунктов.

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