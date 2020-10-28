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Выборы. Архивное фото.

Быть или не быть экзитполу на выборах президента Молдовы: что заявили в ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (212)
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Sputnik Молдова
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Центризбирком резко прокомментировал заявления о проведении 1 ноября телефонного опроса граждан после голосования.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы не давала авторизацию на проведение экзитпола в день выборов президента.

"Отмечаем, что Центризбирком не санкционировал проведение такого исследования и предупреждает СМИ, которые намереваются предоставить информацию о проведенном опросе. Комиссия оставляет за собой право передать дело в Центр по защите персональных данных, Совет по телевидению и радио, а также в правоохранительные органы для документирования и расследования дела", - отметили в ЦИК.

Как пояснили в ведомстве, цель опроса общественного мнения в электоральный период заключается в выяснении данных о поддержке избирателями того или иного кандидата.

Выборы в парламент Молдовы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
На президентских выборах 1 ноября собираются провести экзитпол

"Обозначенный в ст. 70 ч. 10 Кодекса о выборах запрет на публикацию подобной информации за пять дней до выборов как раз для того и действует, чтобы не влиять на мнение избирателей. Согласно ст.6 Кодекса о выборах, голосование является тайным, а публичные власти, как другие субъекты, вовлеченные в электоральный процесс, обязаны обеспечить конфиденциальность голосования", - добавили в Центризбиркоме.

Таким образом, как уточнили в ЦИК, исходя из того, что тайна голосования - гарантия свободы волеизъявления избирателя, на основании которого делегируется и формируется власть в государстве, а номера телефонов (по крайней мере частично) персонализированы, "создается риск нарушения тайны голосования".

"Также деятельность по использованию инструментов, содержащих идентифицируемые данные физических лиц, должна соответствовать требованиям Закона 133/2011 о защите персональных данных, включая получение статуса оператора персональных данных", - отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркнули, что "в случае опроса общественного мнения, который планируется реализовать, то он не вписывается в механизмы проведения экзитпола, потому что в момент телефонного звонка нет уверенности, что избиратель уже принял участие в выборах".

Голосование в Кишиневе, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
За выборами президента Молдовы будут следить более двух тысяч наблюдателей

"Аналогичным образом, в уведомлении, представленном Комиссии, не представлены данные о методологии исследования (возраст, пол, географическое распределение), критериях, необходимых для такого опроса", - уточнили в Центризбиркоме.

В этом контексте, как добавили в ЦИК, опрос избирателей при выходе с электорального участка (классический exit poll) не может быть эквивалентным проведению исследования по телефону.

Ранее в среду НПО "WatchDog.md" и Институт публичных политик объявили о том, что на выборах президента Молдовы 1 ноября будет проведен экзитпол. Опрос состоится исключительно по телефону, в связи с пандемией COVID-19, и только на территории республики.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Кто был президентом Молдовы за 29 лет
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Все президенты Молдовы за 29 лет

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (212)

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