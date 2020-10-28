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Медперсонал. Архивное фото.

Хватает ли мест в молдавских больницах: что заявила глава Минздрава

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2218)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32198157/hvataet-mest-moldova-bolnitsakh-chto-zayavila-glava-minzdrav.html

Глава ведомства рассказала, сколько коек осталось в лечебных учреждениях Молдовы для зараженных COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. На данный момент в молдавских больницах хватает мест для пациентов с коронавирусом нового типа, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании правительства в среду.

"Согласно оперативным данным, на данный момент госпитализированы порядка 2700 пациентов. Отмечу, что снизилось число тяжелых случаев. Если в среднем у нас было 300 человек в тяжелом состоянии, то сейчас – примерно 200 таких пациентов. Снизилось и число человек, подключенных к ИВЛ - если раньше было в среднем – 60, то сейчас – порядка 30", - сказала Думбрэвяну.

Человек в защитной маске. Архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
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По ее словам, меньше стало и пациентов со средней степенью тяжести течения болезни, а также тех, кто находится на лечении на дому.

"На протяжении двух недель мы удерживали среднее значение примерно в 8000 пациентов на дому, а сейчас – свыше семи тысяч, но это число падает. Мест в больницах хватает, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Более интенсивно работаем сейчас с регионами на севере страны, где на протяжении нескольких дней на прошлой неделе регистрировалось больше случаев. Но ситуация под контролем", - отметила министр.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2218)

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