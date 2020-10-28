Минздрав: в Молдове за сутки подтвержден 861 случай COVID-19

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 861 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду вечером.

Выявлены 5 эпизодов импорта инфекции: из Украины — 2, из Нидерландов, Франции и России — по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 73 321.

За минувшие 24 часа проведены 3632 тестов, при этом первичных — 3256.

Коронавирус выявлен, в том числе у 56 медработников: 20 врачей, 32 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 803 пациента (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 615 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 53 816 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1729.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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