Старый Орхей: за два десятка лет цены на жилье взлетели

Вкладывать деньги в недвижимость всегда было выгодно, особенно если она расположена в туристических зонах. В Старом Орхее, например, за последние годы цены на дома выросли значительно.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова директор Агентства по инспекции и реставрации памятников Ион Штефэницэ рассказал, сколько стоит жилье в туристических зонах. В качестве иллюстрации он привел дома в Старом Орхее.

"Когда в 2000 году я был на археологической практике в селе Бутучены - оно входит в культурно-природный заповедник Старый Орхей - дома там стоили 250 долларов. Теперь, после того, как район стал туристическим направлением, стали развиваться агропансионаты, стоимость дома составляет не менее 60 тысяч евро. Вот что значит ценность туризма", - утверждает Ион Штефэницэ.

Он планирует проложить туристический маршрут, в который войдут ряд сел на берегу Днестра: Моловата-Веке, Оксентя, Голерканы и Маркэуцы. Ион Штефэницэ не исключает, что в дальнейшем недвижимость здесь сильно возрастет в цене. Сейчас стоимость сельского дома начинается от 8 тысяч евро.

"Не исключено, что после того, как этот туристический маршрут из сел на Днестре будет расширен, цены на жилье вырастут. Цены теперь доступные, даже на землю. Например, ряд виноградника стоит 100 евро, ар земли - 1500 леев", - отмечает он.

В конце прошлого года Ион Штефэницэ приобрел старый дом в Моловата-Ноуэ, этим летом провел некоторые восстановительные работы. Владелец сохранил облик старого здания и говорит, что преобразует его в музей.

Полный текст интервью на русском языке читайте в четверг, 29 октября.

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