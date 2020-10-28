Государство оплатит: кому предоставят бесплатные медицинские полисы

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Государство предоставит бесплатные полисы медицинского страхования некоторым категориям граждан. Соответствующие поправки в законодательство были приняты правительством на очередном заседании в среду.
Речь идет о родителях, на воспитании которых находится четыре и более детей. Национальная касса медицинского страхования предоставит им статус застрахованного лица. Нововведение также коснется и тех граждан, которые усыновили и воспитывают чужих детей.
Соискатели на бесплатную медицинскую страховку должны предоставить в Национальную кассу медицинского страхования пакет документов:
- свидетельство о рождении детей;© Sputnik / Miroslav Rotari
- свидетельство о браке, разводе или, по необходимости, свидетельство о смерти одного из супругов;
- справку о составе семьи;
- в случае необходимости, свидетельство об усыновлении;
- декларацию о личной ответственности, в которой заявитель подтверждает, что не лишен родительских прав, что не было прекращено усыновление, и что дети не находятся на содержании образовательных учреждений.
Как поясняют в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, по достижению детьми 18-ти летнего возраста, или в случае, если ребенка возвращают на содержание государства, действие бесплатного медицинского полиса прекращается.
В 2020-м году стоимость полиса обязательного медицинского страхования составила 4056 леев.
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