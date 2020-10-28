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Полис.

Государство оплатит: кому предоставят бесплатные медицинские полисы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201028/32201672/gosudarstvo-oplatit-komu-predostavjat-besplatnye-medicinskie-polisy.html

Правительство внесло изменения в регламент по предоставлению статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 28 окт  – Sputnik, Дарья Чернега. Государство предоставит бесплатные полисы медицинского страхования некоторым категориям граждан. Соответствующие поправки в законодательство были приняты правительством на очередном заседании в среду.

Речь идет о родителях, на воспитании которых находится четыре и более детей. Национальная касса медицинского страхования предоставит им статус застрахованного лица. Нововведение также коснется и тех граждан, которые усыновили и воспитывают чужих детей.

Соискатели на бесплатную медицинскую страховку должны предоставить в Национальную кассу медицинского страхования пакет документов:

  1. свидетельство о рождении детей;
    Медицинский полис .
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Фонды медицинского страхования составили более 3 миллиардов леев
  2. свидетельство о браке, разводе или, по необходимости, свидетельство о смерти одного из супругов;
  3. справку о составе семьи;
  4. в случае необходимости, свидетельство об усыновлении;
  5. декларацию о личной ответственности, в которой заявитель подтверждает, что не лишен родительских прав, что не было прекращено усыновление, и что дети не находятся на содержании образовательных учреждений.

Как поясняют в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, по достижению детьми 18-ти летнего возраста, или в случае, если ребенка возвращают на содержание государства, действие бесплатного медицинского полиса прекращается.

В 2020-м году стоимость полиса обязательного медицинского страхования составила 4056 леев.

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