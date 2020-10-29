Выход на свежий воздух: какая недвижимость на пике популярности в Кишиневе

Квартиры с террасой и частные дома в пригороде Кишинева в этом году стали самыми востребованными объектами недвижимости. Риелторы объясняют этот тренд пандемией.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik, Дарья Чернега. После нескольких месяцев самоизоляции, потенциальные покупатели больше не хотят томиться в тесных квартирах, а предпочитают жилье, которое дает минимальную свободу передвижения.

Продажи частных домов растут

По данным одного из крупнейших агентств недвижимости, продажи частных домов за восемь месяцев текущего года увеличились на 40%, и уже превысили показатели за весь прошлый год. Иными словами, к концу лета 2020-го домов было продано больше, чем за весь 2019-й. Казалось бы, пандемия должна была снизить покупательскую способность граждан, однако в сфере недвижимости спада не произошло.

"Обычно дома ищут люди, у которых уже есть квартира в городе. У нас им могут предложить либо помочь продать квартиру, либо совершить прямой обмен", – отметил представитель агентства недвижимости Павел Григоре.

Как правило, жители Кишинева предпочитают не уезжать далеко от столицы. В основном для нового места жительства они выбирают пригородные поселки, такие как Криково, Ставчены, Будешты. Там небольшой домик стоит примерно столько же, сколько и двух-трех комнатная квартира в Кишиневе – 50-60 тысяч евро. Семья Ивана и Дианs Гладких после пандемии тоже окончательно определилась с выбором.

"Долгое время мы хотели купить двух-трех комнатную квартиру, но с началом пандемии пересмотрели взгляды. Мы решили взять что-то по просторнее, в частности, дом на земле, чтобы был выход на свежий воздух, чтобы можно было с ребенком прогуляться и не беспокоиться о том, что можно подхватить вирус. Частный дом — это то, что нам нужно сейчас", - рассказала Диана Гладких.

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"Все говорят о второй волне…"

Как пояснил представитель агентства недвижимости Павел Григоре, во время пандемии коронавируса на столичном рынке недвижимости уменьшился спрос на квартиры очень большого метража или так называемые пентхаусы. В то же время, сформировалась новая тенденция – покупатели ищут квартиры с террасой. В этом году спрос на них вырос на 20-30%.

"Первые три-четыре месяца, когда началась пандемия, люди сначала призадумались, куда инвестировать средства. Теперь предпочтения стали более понятными. Все говорят о второй волне COVID-19. И люди по-своему готовятся, им нужно место, куда можно было бы выйти", - отметил Григоре.

В связи с этим наиболее востребованными в последнее время в Кишиневе стали квартиры жилой площадью около 60 метров и с террасой примерно таких же размеров.

Цены не падают

С началом пандемии агенты недвижимости ожидали падения цен на квартиры в Кишиневе и дома в пригородах. Однако из-за высокого спроса этого так и не произошло. Средняя стоимость особняка площадью до 150 квадратных метров в пригороде столицы варьируется в пределах 100-150 тысяч евро. Квартиры в сданном в эксплуатацию новострое обходятся дешевле – порядка 600 евро за квадратный метр. Частично меблированную квартиру с террасой и ремонтом можно купить за 80-81 тысячу евро. Как пояснил Григоре, в белом варианте такое жилье обойдется в 700 евро за квадратный метр, а в готовом виде в 850. Единственная недвижимость, которая сейчас дешевеет это - жилфонд, построенный еще в советские годы. Такой тренд начался еще до пандемии: покупатели предпочитают жить в домах с современной инфраструктурой.

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