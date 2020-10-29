Награды к юбилею: в МВД обновляют корпоративные медали

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы утвердило список корпоративных наград министерства внутренних дел республики. Среди них три креста, пять медалей и один значок. Некоторые из них будут приравнены к уже существующим наградам МВД, которые были введены в 2000 году.

Появится и свой флаг

Флаг МВД Молдовы по цветовой гамме будет заметно отличаться от знамен других госучреждений страны. За основу взят белый фон, на котором снизу и сверху будут располагаться две широкие горизонтальные красные полосы. Посередине флага, также на красном фоне, будет нанесено изображение молдавского герба, вышитого золотой нитью. Как поясняют в МВД, флаг будет вывешиваться на всех зданиях, относящихся к ведомству. Также его изображение можно будет использовать на марках, конвертах, на информационной, сувенирной и протокольной продукции.

У МВД Молдовы появится свой флаг

Единая система наград

Единая система наград будет состоять из девяти знаков отличия. Высшей наградой МВД станет крест "За заслуги" первой и второй степени. Также в список высших наград войдет крест "Почетный офицер". Его будут выдавать тем сотрудникам МВД и работникам системы, которые прослужили в органах 15 и более лет. Крест "За безупречную службу" класса "ветеран", I, II и III-й степени будет выдаваться за значимые заслуги о время службы и продвижение морально-патриотических ценностей. Этот знак отличия получат сотрудники, которые проработали в системе 10 и более лет.

Медаль "Золотой орел" предназначена для участников боевых действий на Днестре, а также будет выдаваться за другие заслуги военного характера. Оперативников и других сотрудников, осуществляющих розыскную деятельность, наградят медалями "За заслуги в уголовном розыске" и "За заслуги в специальной розыскной деятельности". Медаль "За сотрудничество" вручат гражданам, которые внесли вклад в укрепление сотрудничества МВД и других ведомств. Памятная медаль "30 лет МВД" и нагрудный знак "Выдающийся сотрудник МВД" вручат тем, у кого есть заслуги в профессиональной деятельности.

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