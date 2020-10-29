Изменения в Кишиневе: перекрытая улица и обновленные маршруты транспорта

Столичные власти на месяц перекрывают одну из улиц, правда не всю, а лишь один ее участок. Кроме того, вступают в силу изменения маршрутов двух микроавтобусов.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. С 1 ноября в Кишиневе меняется движение некоторых маршрутных такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

"Маршрут микроавтобусов №125 продлен в обоих направлениях по улице Гренобля. Конечная - ул. Гренобля - бульвар Траян", - сообщили в городской администрации.

Кроме того, микроавтобусы №16 будут ездить с улицы Армянская по улице Александру чел Бун и далее по установленному ранее маршруту.

С 29 октября по 27 ноября приостановят движение транспорта по улице Армянская на отрезке между улицами Александру чел Бун и Кожокарилор. Как пояснили в примэрии, такие меры связаны с проведением работ по ремонту водопроводных сетей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova