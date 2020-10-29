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Игорь Додон

Игорь Додон заявил, что помощь от России Молдове очень важна

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201029/32205621/igor-dodon-pomosch-russia-ochen-vazhna-dlya-moldova.html

Глава государства рассказал, как планируется распределить помощь, которую предоставит Молдове Российская Федерация.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Помощь от Российской Федерации очень важна, заявил президент республики Игорь Додон в четверг в рамках еженедельного прямого эфира в социальной сети.

Накануне правительство Молдовы одобрило подписание Соглашения между Минфином России и Министерством финансов республики о предоставлении безвозвратной финансовой помощи официальному Кишиневу в размере до 275 миллионов российских рублей (около 3 миллионов евро).

"Помощь от России очень важна. Думаю, что в ближайшие недели мы получим эти средства", - сказал Додон.

По его словам, речь идет о поддержке для молдавских сельхозпроизводителей.

Здание министерства финансов РФ.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Россия выделит 275 миллионов рублей в помощь молдавским аграриям

"Знаю, что правительство должно утвердить соответствующий регламент, как и когда будут распределены эти средства. До электоральной кампании мы обсуждали с коллегами из правительства, что речь пойдет о поддержке второй группы зерновых – кукурузы и подсолнечника. Порядка 800 тысяч гектаров этих культур пострадали более чем на 60%. Люди ждут помощи", - отметил президент.

Он обратил внимание, что обсуждалась возможность предоставления помощи аграриям двумя этапами. "Первый этап осенью этого года - топливом для подготовки земель. Речь идет о 20-25 литров топлива на гектар и до 30 литров. Думаю, что эти средства в большей степени будут израсходованы на эти цели. А весной поможем аграриям при посеве для покупки семян", - сказал Додон.

Средства, предусмотренные двусторонним договором, будут распределены между сельхозпроизводителями из Республики Молдова, пострадавшими в течение 2020 года из-за сильной засухи и кризиса, вызванного COVID-19.

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Теги:
Россия, Молдова


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