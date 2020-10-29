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Андриан Канду

У лидера Pro Moldova Андриана Канду подтвердился COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2223)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201029/32205792/lider-pro-moldova-andrian-candu-podtverdilsya-covid19.html

У еще одного депутата молдавского парламента подтвердился коронавирус нового типа. Пленарные заседания законодательного органа не проводились уже больше месяца.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. У лидера партии Pro Moldova, депутата Андриана Канду, подтвердился коронавирус нового типа. О том, что у него положительный тест на COVID-19, политик написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

"Вчера почувствовал себя неважно, что бывает нечасто. Учитывая тот факт, что коллеги, с которыми я общался до этого, сдали тест на коронавирус нового типа, я тоже сдал тест, и результат оказался положительным. По собственному опыту могу сказать, что симптомы у всех разные", - написал Канду.

Алла Токарчук.
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Пленарные заседания в парламенте не проводятся уже более месяца. Ранее было объявлено, что COVID-19 диагностирован у спикера законодательного органа Зинаиды Гречаный. Накануне вирус подтвердился у депутата парламента Григоре Репещука.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД переносил инфекцию тяжело, сообщалось, что он даже находился в реанимации. Министр уже вернулся к работе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2223)

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