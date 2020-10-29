У лидера Pro Moldova Андриана Канду подтвердился COVID-19

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. У лидера партии Pro Moldova, депутата Андриана Канду, подтвердился коронавирус нового типа. О том, что у него положительный тест на COVID-19, политик написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.
"Вчера почувствовал себя неважно, что бывает нечасто. Учитывая тот факт, что коллеги, с которыми я общался до этого, сдали тест на коронавирус нового типа, я тоже сдал тест, и результат оказался положительным. По собственному опыту могу сказать, что симптомы у всех разные", - написал Канду.
Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.
Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД переносил инфекцию тяжело, сообщалось, что он даже находился в реанимации. Министр уже вернулся к работе.
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