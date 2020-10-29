Какое медоборудование для диагностики COVID-19 поступит в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik. В Приднестровье 29 октября поступят новые анализаторы и экспресс-тесты для определения COVID-19. Медоборудование будет передано в лечебные учреждения Днестровска, Слободзеи, Григориополя, Дубоссар, Рыбницы и Каменки.

"Приборы также поступят в Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, Республиканскую клиническую больницу, в центры матери и ребенка Тирасполя и Бендер, Бендерскую горбольницу, а также в Тираспольский и Бендерский центры амбулаторно-поликлинической помощи", - отметили в Оперативном штабе.

В Тирасполе и Бендерах также будут сформированы и оснащены этими анализаторами по две бригады скорой помощи, в их состав войдут обученные лаборанты, которые смогут проводить тестирование на дому.

Как писал ранее Sputnik, поставка в Приднестровье этого медоборудования стала возможной благодаря прямой договоренности Оперштаба с представителями американской компании в Кишиневе, которая много лет находится на рынке. Всего в регион планируется поставить на бесплатной основе с "пожизненной" гарантией 20 анализаторов, а также закупить 30 тысяч тестов для этих приборов.

Новые площадки под COVID-госпитали

На сегодняшний день развернутая в регионе госпитальная сеть заполнена на 73%. Готов к приему пациентов оздоровительный комплекс "Днестровские зори". На севере Приднестровья изыскана возможность обеспечить пребывание и лечение еще 55 пациентов на площадке действующего рыбницкого COVID-центра. Его вместимость в итоге составляет 295 коек.

Больше полусотни инфицированных граждан с бессимптомной или легкой формой течения болезни в случае необходимости смогут изолировать на базе корпуса профилактория Молдавского металлургического завода (ММЗ), который освободили временно проживавшие там сотрудники инфекционного госпиталя. Относительно второго корпуса заводского профилактория решение пока не принято.

Рост зараженных COVID-19

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что рост заражения COVID-19 не прекращается.

"Такими темпами недалек момент, когда среднесуточный уровень инфицирования может выйти на показатель в сотню, а то и больше фактов в сутки. В этом случае мы будем задействовать под COVID-госпитали все возможные объекты. Оставить больного коронавирусом дома – это то же самое, что бросить его на произвол судьбы", – заметил он.

На заседании Оперштаба обсудили ситуацию в Тираспольском психоневрологическом доме-интернате. Там содержится 359 опекаемых. COVID-19 подтвержден у 52 человек. Все зараженные проходят лечение в территориальном ковид-госпитале.

В Приднестровье за время пандемии выявлено 6294 случая заражения COVID-19. Победили коронавирус 4567 приднестровцев (73% от общего числа инфицированных), умерли 154 человека (2,4% от числа заразившихся). В условиях контролируемой самоизоляции находятся 1360 человек.

Лечение в карантинных госпиталях проходят 1238 инфицированных пациентов, 20 из которых в тяжелом состоянии, двое – подключены к аппарату ИВЛ. Еще 138 приднестровцев ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova