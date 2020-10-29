Президент рассказал, какой пункт хотел бы исключить из Конституции Молдовы

Партии унионистского толка, выступающие за ликвидацию государственности Молдовы и присоединение к другой стране, должны быть объявлены в республике вне закона. Такого мнения придерживается глава государства.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что необходимо изменить Конституцию и исключить из нее пункт о том, что государственность республики может быть ликвидирована через референдум.

"Нельзя запретить что-то человеку – у каждого есть свое мнение. Но политические партии, которые продвигают идею ликвидации государственности, по моему мнению, должны быть вне закона", - сказал Додон в четверг в рамках еженедельного прямого эфира в социальной сети.

Он пояснил, что для этого необходимо изменить Конституцию - исключить статью, которая находится в финальной части документа и предполагает, что государственность Республики Молдова может быть ликвидирована через референдум.

"Это и стало аргументом Конституционного суда, который постановил, что могут быть партии, которые выступают за ликвидацию государственности, потому что в Основном законе это предусмотрено. Мы изменим Конституцию и исключим этот пункт. Затем партии, которые выступают за ликвидацию государственности, по моему мнению, должны быть вне закона", - отметил Додон.

По его словам, у граждан Молдовы могут быть разные взгляды и, согласно Конституции, они имеют право на свободное выражение мнения.

"Но не партии, которые финансируются из государственного бюджета, которые из политических целей выступают за ликвидацию государства на деньги граждан, выступают за ликвидацию и объединение с другой страной… У нас свое государство – Республика Молдова. И мы должны сохранить государственность", - подчеркнул глава государства.

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