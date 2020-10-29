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Отопление

В Кишиневе стартует отопительный сезон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201029/32209325/chisinau-start-otopitelnyi-sezon.html

Распоряжение о начале отопительного сезона в молдавской столице подписано городской администрацией в четверг.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева объявила о старте с 30 октября отопительного сезона 2020/2021 для всех столичных потребителей.

Батарея отопления
© Sputnik / Евгений Панасенко
Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику

"Постановление подписал сегодня вице-примар Илие Чебан, учитывая, что на протяжении трех дней подряд с 18.00 до 06.00 температурные значения достигали предела до +10 градусов по Цельсию", - отметили в городской администрации.

В Кишиневе начали подключать здания к отоплению>>>

Там также сообщили, что в настоящее время к системе теплоснабжения подключены 130 из 134 детских садов, 36 из 135 школ и лицеев, а также 30 из 62 медучреждений. Кроме того, по просьбе управляющих жилфондом, отопление дали в 189 жилых домов, а всего их в столице насчитывается 2730.

Подать заявку на подачу теплоэнергии может управляющий жилфондом. Направить ее нужно поставщику - компании Termoelectrica, которая обеспечивает подключение жилых домов к центральному отоплению, процедура занимает порядка четырех часов.

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Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику


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