В Кишиневе стартует отопительный сезон

Распоряжение о начале отопительного сезона в молдавской столице подписано городской администрацией в четверг.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева объявила о старте с 30 октября отопительного сезона 2020/2021 для всех столичных потребителей.

"Постановление подписал сегодня вице-примар Илие Чебан, учитывая, что на протяжении трех дней подряд с 18.00 до 06.00 температурные значения достигали предела до +10 градусов по Цельсию", - отметили в городской администрации.

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Там также сообщили, что в настоящее время к системе теплоснабжения подключены 130 из 134 детских садов, 36 из 135 школ и лицеев, а также 30 из 62 медучреждений. Кроме того, по просьбе управляющих жилфондом, отопление дали в 189 жилых домов, а всего их в столице насчитывается 2730.

Подать заявку на подачу теплоэнергии может управляющий жилфондом. Направить ее нужно поставщику - компании Termoelectrica, которая обеспечивает подключение жилых домов к центральному отоплению, процедура занимает порядка четырех часов.

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