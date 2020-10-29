Скандал в примэрии Кишинева: одного из преторов отправят в отставку

Несмотря на то, что претор Ботаники еще официально не подал заявление об отставке, ему уже нашли замену.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Претора столичного сектора Ботаника Бориса Препелицэ отправят в отставку, заявил примар Кишинева Ион Чебан в четверг.

По словам Чебана, Препелицэ должен представить заявление об отставке до конца четверга. Претора Ботаники, как отметил столичный градоначальник, не раз предупреждали о необходимости эффективной работы.

"Ботаника – самый большой сектор Кишинева, в нем должно осуществляться много проектов, и тем не менее он очень отстает в этом направлении. На Ботанике по-прежнему грязно, везде разруха, и это больше нельзя терпеть", – подчеркнул генпримар.

Временно исполняющей обязанности претора сектора Ботаника назначена сотрудник кабинета примара Диана Губа. Ей предстоит в течение 10 дней представить план работ в секторе на 2021-2023 годы.

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