Как в Приднестровье реагируют на рост заболеваемости детей COVID-19

В регионе также принимаются меры для того, чтобы максимально обезопасить тех ребят, которые регулярно посещают сады и школы.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik. Десять процентов выявленных накануне в Приднестровье носителей вируса COVID-19 – это дети. Еженедельно закрываются на карантин и переводятся на дистанционную форму обучения все новые классы и детсадовские группы в различных городах региона.

За четыре последних дня только в Тирасполе их было десять. Всего в главном городе региона на удаленку переведено 18 классов в различных школах, на карантине молдавский лицей, приостановлен прием воспитанников в 14 группах дошкольных образовательных учреждений.

"Держится пока под натиском коронавируса образовательная сфера Каменки, но если говорить о Каменском районе, то сельская школа в селе Хрустовая функционирует на дистанционке", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Возраст подверженных инфицированию уменьшается. В одном из приднестровских госпиталей лечение проходит полуторамесячный младенец, заразившийся от матери.

"Площадь поражения легочной ткани у него очень велика. При этом к лечению столь юных пациентов необходим особый подход", - подчеркнули на заседании.

В Оперштабе говорили об организации безопасного процесса обучения. По-прежнему под запретом увеличение количества уроков, функционирование групп продленного дня, проведение дополнительных занятий, а также любого рода собраний. В каникулярный период педагогам рекомендовано минимизировать нахождение в школьных помещениях.

В то же время все классы, которые продолжают обучение в обычном режиме, намерены обеспечить бактерицидными рециркуляторами воздуха. По словам главы исполнительной власти Александра Мартынова, пробная партия оборудования местного производства, установленная в некоторых классах ряда учебных заведений, вызвала у пользователей ряд нареканий.

"Педагоги и ученики говорят о том, что оборудование шумное и издает запах. Производителю будет поставлена задача устранить несовершенства. Только в этом случае очистители воздуха будут пущены в массовое производство для нужд учреждений образовательной системы", - подчеркнул он.

Санэпидемслужбе, выдавшей сертификат соответствия на этот вид оборудования, поручено проверить конкретные агрегаты, установленные в школах, выяснить природу происхождения запаха и уровень производимого рециркуляторами шума. Если техника небезопасна или неэффективна, предпочтение будет отдано импортным аналогам, также апробированным в школах и положительно зарекомендовавшим себя.

В течение полутора недель в Приднестровье ожидается поставка 500 компьютеров, которые будут распределены по городским и сельским школам. Вторая часть – 1500 единиц техники – должна прибыть в регион до конца ноября.

"Обеспечение школ компьютерной техникой необходимо для полноценной организации учебы в дистанционном режиме. Оптоволокном и специализированными розетками обеспечено 95% приднестровских школ", - пояснил Мартынов.

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