Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 912 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 912 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в четверг вечером.

Выявлены 5 эпизодов импорта инфекции: из Польши, Турции, Украины, Италии и Литвы.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 74 233.

За минувшие 24 часа проведены 3248 тестов, при этом первичных — 2902.

Коронавирус выявлен, в том числе у 59 медработников: 19 врачей, 32 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 814 пациентов (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 679 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 54 495 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1747.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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