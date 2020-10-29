Гражданина Молдовы, задержанного в Приднестровье, освободили

Согласно данным Бюро по реинтеграции Молдовы, мужчина ежедневно совершал поездки между двумя берегами Днестра – населенными пунктами Каменка и Сэнэтэука.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Гражданин Молдовы, который был задержан утром в четверг, 29 октября, на мосту между правым и левым берегом, освобожден.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, инцидент удалось разрешить незамедлительно благодаря усилиям и оперативной реакции делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии, которая является руководящим органом миротворческих сил, а также других правоохранительных органов.

"Человек был задержан непризнанными структурами в Тирасполе – МГБ (Министерство госбезопасности – авт.). Он ежедневно совершал поездки Каменка-Сэнэтэука на работу-домой, и является сотрудником органов власти на правом берегу Днестра", - отметили в Бюро.

До этого молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии выпустила сообщение, что информацию об этом случае довела до сведения на заседании всех участников комиссии, потребовав освобождения гражданина Молдовы.

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