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Мост в городе Тирасполь, река Днестр.

Гражданина Молдовы, задержанного в Приднестровье, освободили

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201029/32216275/grazhdanina-moldovy-zaderzhannogo-v-pridnestrove-osvobodili.html

Согласно данным Бюро по реинтеграции Молдовы, мужчина ежедневно совершал поездки между двумя берегами Днестра – населенными пунктами Каменка и Сэнэтэука.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Гражданин Молдовы, который был задержан утром в четверг, 29 октября, на мосту между правым и левым берегом, освобожден.

Задержание.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, инцидент удалось разрешить незамедлительно благодаря усилиям и оперативной реакции делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии, которая является руководящим органом миротворческих сил, а также других правоохранительных органов.

"Человек был задержан непризнанными структурами в Тирасполе – МГБ (Министерство госбезопасности – авт.). Он ежедневно совершал поездки Каменка-Сэнэтэука на работу-домой, и является сотрудником органов власти на правом берегу Днестра", - отметили в Бюро.

До этого молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии выпустила сообщение, что информацию об этом случае довела до сведения на заседании всех участников комиссии, потребовав освобождения гражданина Молдовы.

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Теги:
Приднестровье


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