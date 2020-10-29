Гражданина Молдовы, задержанного в Приднестровье, освободили

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Гражданин Молдовы, который был задержан утром в четверг, 29 октября, на мосту между правым и левым берегом, освобожден.
"Человек был задержан непризнанными структурами в Тирасполе – МГБ (Министерство госбезопасности – авт.). Он ежедневно совершал поездки Каменка-Сэнэтэука на работу-домой, и является сотрудником органов власти на правом берегу Днестра", - отметили в Бюро.
До этого молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии выпустила сообщение, что информацию об этом случае довела до сведения на заседании всех участников комиссии, потребовав освобождения гражданина Молдовы.
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