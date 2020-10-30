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Вакцина. Архивное фото

Вакцина от сезонного гриппа: когда она поступит в Молдову

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201030/32218878/vaktsina-sezonnogo-gripp-kogda-ona-postupit-moldova.html

В ноябре в Молдове начинается кампания по иммунизации против сезонного гриппа. Первые дозы вакцины поступят в страну в начале ноября.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Порядка 100 тысяч доз вакцины от гриппа должны поступить в Молдову в первые недели ноября. Их распределят по медицинским учреждениям. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

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В первую очередь прививки сделают людям, входящим в группы повышенного риска - детям, медработникам, таможенникам, пограничным полицейским, гражданам с хроническими заболеваниями.

"Ситуация сложная, так как существует высокий спрос на вакцину от гриппа в этом году. Вакцина будет бесплатной для лиц, входящих в группу риска, и в пределах возможностей для других граждан, которые попросят сделать прививку. На данный момент только одна частная клиника в столице располагает этой вакциной", - отметил Георгицэ.
Простуда
© CC0 / Pixabay / Mojpe
Советы эксперта: Как защититься от вирусов и сезонного гриппа

Специалист уточнил, что процесс иммунизации будет проходить на протяжении ноября-декабря. С людьми свяжется их семейный врач для проведения медицинского осмотра. После введения вакцины за здоровьем пациентов будут наблюдать специалисты. Всего к холодному периоду года заказано 200 тысяч доз вакцины, которые поступят в страну двумя партиями.

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