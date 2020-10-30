Выборы президента Молдовы: сколько тезок у кандидатов

Смотрите в инфографике Sputnik, у кого из кандидатов в президенты Молдовы есть полные тезки, и как часто в стране встречаются имена и фамилии претендентов на пост главы государства.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Согласно данным Агентства публичных услуг, у всех претендентов на пост главы государства, кроме одного, в Молдове есть полные тезки. Больше всего их у действующего президента Игоря Додона.

А вот самые часто встречающиеся фамилии - Санду и Иванов. Что касается имен, то больше всего в Молдове Андреев. Подробнее - в нашей инфографике.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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