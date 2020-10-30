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Инспекторат полиции

Свыше 6000 полицейских будут обеспечивать порядок на выборах президента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Выборы президента Молдовы: подробности (219)
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Sputnik Молдова
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Выборы президента Молдовы намечены на воскресенье: сотрудники правоохранительных органов будут реагировать на обращения об инцидентах и происшествиях во время голосования.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Свыше шести тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября. Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Сергей Пайю на брифинге в пятницу.

"На национальном уровне полиция привлечет свыше шести тысяч сотрудников для быстрого реагирования на обращения об инцидентах и происшествиях во время голосования, а также для нормального обеспечения проведения всего процесса", - сказал Пайю.

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© Sputnik
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По его словам, также работники правоохранительных органов обеспечат безопасность всех участников выборов.

"С 07.00 до 21.00 будут мониторизировать перемещение транспорта с вместимостью более восьми человек, а также регулярные рейсы по территории Молдовы. Будем отслеживать и соблюдение противокоронавирусных мер. Поэтому призываем всех соблюдать социальную дистанцию в один метр на участках для голосования, требования председателя электорального участка, не допускать случаи прихода на избирательный участок с признаками температуры или несоблюдения правил гигиены, а также соблюдать на территории избирательного участка требования по социальной дистанции и запрет на массовые собрания", - отметил Пайю.

Глава Генинспектората обратил внимание, что после завершения процесса голосования сотрудники полиции ограничат доступ посторонних лиц в помещения, где проводиться подсчет голосов. Под исключение попадают сотрудники избирательных бюро и наблюдатели.

"Кроме того, будут сформирован оперативный запас для обеспечения общественного порядка на спонтанных собраниях или других мероприятиях, которые могут повлиять на нормальное проведение выборов", - подчеркнул глава Генинспектората.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Выборы президента Молдовы: подробности (219)


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