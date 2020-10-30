В полиции назвали нарушения, совершенные до выборов президента Молдовы

Подозрения в подкупе избирателей, нарушения при размещении агитационного материала и несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом нового типа - в полиции рассказали, какие еще случаи расследуют сотрудники правоохранительных органов перед выборами.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ряд нарушений во время проведения электоральной кампании в преддверии выборов президента Молдовы. Об этом заявил замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан на брифинге в пятницу.

"В период проведения электоральной агитации полиция установила довольно много нарушений, которые были задокументированы согласно закону. В частности, выявлено порядка 50 случаев размещения электоральных плакатов в неустановленных местах", - сказал Максиан.

По его словам, выявлено 24 случая нарушения мер по предотвращению и борьбе с коронавирусом нового типа, которые не обеспечили на массовых мероприятиях, организованных в агитационных целях.

"В трех случаях полиция зафиксировала повреждение электоральных панно", - добавил представитель Генинпсектората.

Он обратил внимание, что выявлено и несколько случаев неуважительного поведения, хулиганства, клеветы, оскорблений.

"К настоящему моменту, полиция расследует пять случаев по подозрению в фальсификации подписей в списках избирателей, которые намерены голосовать в Российской Федерации. Очень большой объем работы. Сейчас проводятся процедуры научно-технического освидетельствования всех материалов, которые предоставили полиции", - сообщил Максиан.

Также проверяется информация о том, что третьи лица планировали заставить избирателей на территории Молдовы проголосовать за определенного кандидата. Полиция проверяет и факт того, что член одного из избирательных участков якобы подал заявление об уходе, однако сам он утверждает, что не писал подобного заявления, а подпись ему не принадлежит.

Расследуется и два случая подкупа избирателей.

Запреты в преддверии выборов и в день голосования

Максиан напомнил, что 31 октября и непосредственно в день выборов запрещена электоральная агитация.

"Рекомендуем электоральным конкурентам и их законным представителям не допускать агитационные действия, так как это противоречит избирательному законодательству, и можно понести ответственность за это", - подчеркнул представитель Генинспектората.

По его словам, чтобы не допустить массового подвоза избирателей к электоральным участкам Центризбирком установил соответствующие механизмы.

"Генинспекторат полиции, Национальное агентство автотранспорта и Минэкономики приняли совместный план работы на 1 ноября. На национальном уровне будут сформированы пункты для мониторинга в зонах риска, которые мы определили, и в отношении которых были различные публичные заявления о возможных нарушениях об организованном подвозе избирателей", - сказал Максиан.

В полиции рекомендуют автоперевозчикам и частным лицам отказаться от такой практики, напомнив, что за такое нарушение придется ответить по закону.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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