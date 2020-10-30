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С 1 ноября все водители обязаны включать фары и в дневное время

© CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201030/32223660/s-1-noyabrya-vse-voditeli-obyazany-vklyuchat-fary-i-v-dnevnoe-vremya.html

Вступают в силу сезонные правила дорожного движения, принятые для безопасности водителей и пешеходов на дорогах.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. С 1 ноября 2020-го по 31 марта следующего года водители всех транспортных средств обязаны включать ближний свет фар в дневное время. Об этом напомнил Национальный инспекторат общественной безопасности.

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В соответствии с правилами дорожного движения обязанность включать фары в дневное время действует не только поздней осенью и зимой, но и круглый год — однако лишь для некоторых категорий транспорта.

Так, с включенными фарами днем должны передвигаться водители мотоциклов и мопедов, учебных автомашин и автомобилей, которыми управляют начинающие водители. Кроме того, фары необходимо включать у автобусов, перевозящих группы детей или двигающихся в организованной колонне, а также буксирующих другой автомобиль.

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