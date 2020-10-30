Promo-LEX: ни один из кандидатов не сможет вести параллельный подсчет голосов

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. За президентскими выборами 1 ноября будут наблюдать на 60% меньше международных наблюдателей, чем на прошлых парламентских выборах, ни у кого из кандидатов в президенты не будет возможности вести качественный параллельный подсчет голосов, а так называемый телефонный экзит-полл может поставить под сомнение тайну голосования избирателей. Об этом во время презентации пятого доклада по мониторингу выборов президента рассказал исполнительный директор организации Promo-LEX Павел Постикэ.
Как и в предыдущих отчетах, Promo-LEX констатировала множество проблем.
Главные среди нихх: использование административных ресурсов, запугивание и наличие языка ненависти и подстрекательства к дискриминации в высказываниях конкурентов, предоставление предвыборных подарков, а также вовлечение религиозных культов в избирательную кампанию.
Меньше наблюдателей
Кандидаты в президенты аккредитовали в целом 3 043 наблюдателя: Виолета Иванов – 914, Игорь Додон 831, Ренато Усатый 820, Майя Санду — 475 и Андрей Нэстасе — 3. Напомним, всего в стране и за рубежом будет открыто 2134 избирательных участка.
"Ни у одного из кандидатов в президенты нет наблюдателей на всех участках для голосования. Соответственно, они не смогут вести качественный параллельный подсчет голосов", - добавил Постикэ.
Странный экзит-полл
По словам спикера, сбор данных по телефону, в ситуации когда агитация запрещена, может быть расценен как агитация. Также может нарушаться принцип тайны голосования. Все это из-за того, что не обнародована и не представлена ЦИК методология сбора информации.
"Мы поддерживаем в целом позицию ЦИК по данному вопросу", -заявил Постикэ.
3,8 миллиона незаявленных расходов
Согласно отчетам, представленным в ЦИК, объем доходов, заявленных конкурентами на выборах за период с 10 по 23 октября, составляет 6 027 149 леев, из которых 996 772 лея — доходы в виде бесплатных товаров и услуг.
Миссия Promo-LEX оценивает не менее 3,8 миллиона леев, как незаявленные за этот период конкурентами на выборах.
Из которых, Виолета Иванов не задекларировала 1,5 миллиона, Игорь Додон — более 900 тысяч, Андрей Нэстасе — около 500 тысяч, Майя Санду — 288 тысяч, Ренато Усатый —около 290 ысяч леев. У остальных кандидатов незадекларированные расходы,по данным наблюдателей, не превышают 100 ысяч леев
Нарушения на последней стометровке
Promo-LEX, по сравнению с первыми двумя неделями кампании, констатирует увеличение практически вдвое количества предвыборных мероприятий – 992.
Наблюдатели выявили и не менее 24 случаев, которые можно охарактеризовать как использование административных ресурсов.
Предвыборная агитация проводилась в период отпусков, которые были взяты именно на период избирательной кампании.
По мнению наблюдателей, как минимум в 6 случаях представители религиозных культов были вовлечены в избирательную кампанию кандидата Игоря Додона.
Про инициативу Андрея Нэстасе
Отдельно, в наблюдательной миссии прокомментировали инициативу кандидата Андрея Нэстасе воспрепятствовать якобы готовящимся фальсификациям с помощью избирателей из Приднестровья. павел Постикэ в этом контексте отметил, что законодательство предусматривает ответственность за препятствование голосованию.
"Роль граждан в том, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами. И в случае выявления нарушений сообщать им, а не препятствовать их работе", - предупредил Постикэ.
По словам главы Promo-Lex, цель отчетов ассоциации, выявить нарушения и несоответствия в деятельности кандидатов и избирательных органов, а также проинформировать наблюдательные миссии и граждан.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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