Как будет голосовать на выборах президента Молдовы диаспора: свежие изменения

В некоторых странах было под вопросом голосование молдавской диаспоры на выборах президента республики. Причина - ограничения в связи с пандемией коронавируса нового типа. Однако в итоге избирательные участки откроются во всех государствах, где планировалось.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Избирательные участки за рубежом для голосования граждан Молдовы на выборах президента республики откроются в установленном решением Центризбиркома количестве. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Молдовы Олег Цуля на пресс-конференции в пятницу.

"Все страны отреагировали положительно и согласились открыть избирательные участки в установленном решением ЦИК количестве. Параллельно нас попросили соблюдать санитарные нормы, введенные этими государствами", - отметил Цуля.

По его словам, дипломатические миссии Молдовы нашли помещения для всех 139 избирательных участков за рубежом. Учитывались условия, необходимые для обеспечения безопасности как для работников электоральных бюро, так и избирателей.

"Впервые 27 председателей электоральных бюро назначены из граждан Молдовы, которые временно или постоянно проживают за границей. Речь идет о десятерых гражданах в Италии, восьмерых - в России, троих - в Великобритании, по двое в США и Канаде, по одному в Ирландии и Германии", - добавил Цуля.

Он объявил, что бюллетени для голосования поступили во всех электоральные бюро за рубежом.

"Отслеживаем изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией в каждом государстве, в том числе риски, которые могут появиться на последней стометровке", - сказал министр.

Глава ЦИК Дорин Чимил сообщил, что аккредитованы 278 наблюдателей, из которых свыше 180 от шестерых кандидатов, а остальные от наблюдательных миссий.

Он уточнил, что запрет массового подвоза избирателей к электоральным участкам распространяется и на голосования за пределами Молдовы.

Как голосовать в России

Посол Молдовы в России Андрей Негуца отметил, что на территории РФ откроют 17 избирательных участков: в столице РФ - четыре, в Московской области и Санкт-Петербурге - по три, а также в Сочи, Липецке, Туле, Курске, Костроме, Рязани и Сургуте - по одному.

"Конечно, мы не можем не учитывать ситуацию с коронавирусом. В столице России и многих других городах статистика довольно высокая. Однако в РФ не пошли по пути ограничений. Общественный и частный транспорт передвигается в обычном порядке. Не будет проблем с тем, чтобы граждане Молдовы могли добираться до избирательных участков", - сказал дипломат.

Более того, как пояснил глава дипмиссии, избирательные участки в Москве и области откроют максимально близко к станциям метро и в непосредственной близости к зданию посольства Молдовы в столице России.

"То же самое касается городов в других регионах. Секции для голосования размещены в центре населенных пунктов", - сказал Негуца.

Он также сообщил, что пришлось заменить нескольких членов электоральных бюро из-за того, что у них подтвердился коронавирус нового типа.

Телефон горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.

Как голосовать в Азербайджане

Председатель Центризбиркома сообщил о решении по голосованию на избирательном участке 1/307 в Баку. По его словам, он будет открыт с 07.00 до 18.00.

"Решение связано с объявлением властями Республики Азербайджан военного положения в связи с азербайджано-армянским конфликтом, которое предусматривает введение осадного положения в нескольких городах, в том числе Баку, и предполагает ограничение доступа в городах, а также пребывания на улицах и в общественных местах без специальных пропусков в период с 21.00 до 06.00", - отметил Чимил.

Телефон горячей линии посольства Молдовы в Азербайджане: +99 4502285135.

Как голосовать в Италии

Посол Молдовы в Италии Анатол Урекяну сообщил, что хорошая новость заключается в том, что процесс подготовки избирательных участков на территории этой страны завершен.

"В Италии перемещение лиц внутри городов и коммун не запрещено. Лишь в шести регионах – Лацио, Ломбардия, Пьемонт, Калабрия, Кампания и Сицилия - это перемещение запрещено с 23.00 до 05.00. Но это не повлияет на процесс выборов", - отметил дипломат.

Он уточнил, что каждый избирательный участок на территории Италии будет обеспечен защитными масками, дезифектантами, информационными материалами.

Телефон горячей линии посольства Молдовы в Италии: +39 3294421091.

Как голосовать в Испании

Глава молдавской дипмиссии в Испании Виолетта Агрич рассказала, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа местные власти 25 октября объявили чрезвычайное положение до 9 ноября, а накануне конгресс продлил его до мая 2021 года.

"ЧП среди прочего предполагает два очень важных момента – ограничение передвижение граждан в ночные часы. В разных автономиях время ограничений отличается. Но в целом ограничения действуют с 22.00 до 06.00. Второй элемент заключается в территориальной изоляции регионов, провинций или некоторых городов. Это подразумевает запрет на выезд граждан из этой территории", - уточнила Агрич.

По ее словам, так как 1 и 9 ноября в Испании отмечаются религиозные праздники и дни отдыха в конце недели продлятся, во многих автономных образованиях была объявлена территориальная изоляция некоторых населенных пунктов или регионов в целом.

"Мне подтвердили, что граждане Молдовы могут отправляться на ближайший участок для голосования, чтобы проголосовать на выборах 1 ноября. Чтобы авторизировать эту поездку посольство издало подтверждающее письмо, которое опубликовано как на официальном сайте посольства, так и на нашей странице в Facebook", - пояснила посол.

Она уточнила, что эту форму желательно распечатать, но если такой возможности нет, то гражданину необходимо ее хотя бы сохранить в свой мобильный телефон, чтобы предъявить местным властям вместе с идентификационным документом Республики Молдова.

"Рекомендуется отправиться проголосовать в дневные часы, а не в вечерние - из-за осадного положения", - Агрич.

Дипломат обратила внимание, что в Испании запрещено собираться в группы больше шести человек.

В экстренных случаях граждане Молдовы могут позвонить на горячую линию посольства по телефону +34 664 598 545.

Как голосовать в Ирландии

Руководитель диппредставительства Молдовы в Ирландии Лариса Микулец сообщила, что посольство готово к проведению выборов.

"Граждане Молдовы в Ирландии смогут проголосовать", - отметила Микулец.

Она подчеркнула, что изменились адреса избирательных участков, которые откроют на территории Ирландии в день выборов президента Молдовы:

в Дублине участки для голосования №1/354; 1/355; 1/356 размещены в центре города в выставочном комплексе Royal Dublin Society (RDS) Hall 1, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 AK83.

в городе Лимерик электоральное бюро №1/357 - Shannon Rowing Club, Sarsfield Bridge.

Участки для голосования будут работать с 07.00 до 21.00 по местному времени. Исходя из требований ирландских властей, рекомендуется по возможности избегать использование общественного транспорта.

Телефон горячей линии посольства Молдовы в Ирландии: +353(0)899771081.

Как голосовать во Франции

Посол Молдовы во Франции Евгений Визир отметил, что ситуация в этой европейской стране довольно сложная.

"Накануне вечером вернули карантинный режим по всей территории Франции. Но несмотря на наличие ограничений на передвижение для граждан Франции, посольству удалось получить подтверждение разрешения с французской стороны для организации выборов", - уточнил дипломат.

На официальной странице в Facebook и сайте дипмиссии опубликованы подтверждающее письмо посольства и сертификат в новом формате, которые необходимо иметь при себе нашим согражданам, которые отправятся 1 ноября на избирательные участки во Франции.

"Единственное наше пожелание для граждан Молдовы, которые отправятся голосовать, - соблюдать дисциплину и санитарные требования, объявленные во Франции и во всем мире", - подчеркнул Визир.

Центризбирком установил специальный режим работы для избирательного участка 1/342 в Страсбурге. Он будет работать с 07.00 до 20.00.

Телефон горячей линии посольства Молдовы во Франции: +33 6 23 12 76 05.

Как голосовать в Великобритании и Северной Ирландии

Глава молдавской дипмиссии в Великобритании и Северной Ирландии Анжела Пономарева отметила, что для граждан Молдовы будут открыты семь избирательных участков.

"Хочу отметить, что несмотря на то, что британские власти ввели новые ограничения в связи с ростом в последнее время числа случаев заболевания, это не повлияет на проведение электорального процесса", - отметила посол.

Телефон горячей линии посольства Молдовы в Великобритании: +44 7895805306.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video