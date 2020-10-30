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Тюрьма

В тюрьмах Молдовы спецрежим - до 31 октября: что он предполагает

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Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2230)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201030/32228747/v-tyurmakh-moldovy-snova-vvoditsya-spetsrezhim-chto-on-predpolagaet.html

Ограничения в местах лишения свободы были введены для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Спецрежим в пенитенциарных учреждениях Молдовы вводится на 30 дней, начиная с 31 октября. Такой приказ подписал министр юстиции республики Фадей Нагачевский. Прежнее действие ограничений завершалось 30 октября.

"Спецрежим введен в целях внедрения мер по предотвращению и контролю коронавирусной инфекции нового типа", - отмечено в документе.

Таким образом, запрещается перемещение заключенных по личному запросу или родственников в другие тюрьмы. Среди исключительных случаев - необходимость обеспечения равномерного распределения отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, а также отправки их в другую камеру в целях безопасности, либо в лазарет или возвращения из него в камеру.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы за решеткой: имеют ли заключенные право голосовать

Получение посылок, пакетов с едой и бандеролей с продуктами питания осуществляется при определенных условиях – только если полученные посылки продезинфицированы, а персонал, который обслуживает их прием, обеспечен достаточным количеством защитного снаряжения, также - если качество, количество, производство и упаковка передаваемых вещей и продуктов соответствует всем требованиям.

Администрация тюрем должна анализировать риски заражения COVID-19 перед тем, как принимать решение об эскорте граждан. Ей предписано также установить охрану и усиленное наблюдение лишенных свободы лиц.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2230)

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Теги:
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