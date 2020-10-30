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Врач в больнице.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 968 случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2229)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201030/32229036/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-968-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 75 201.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 968 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Выявлены 4 эпизодов импорта инфекции: из Польши, Турции, России и Греции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 75 201.

За минувшие 24 часа проведены 3463 теста, при этом первичных — 3124.

Коронавирус выявлен, в том числе у 50 медработников: 15 врачей, 23 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 789 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 695 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 55 190 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1766.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2229)

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Теги:
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