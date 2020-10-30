Маршрут троллейбуса Кишинев - Яловены будет продлен

Нововведение стало возможным в результате договоренности между примэриями столицы и районного центра.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Троллейбусный маршрут №36, связывающий Кишинев с Яловенами, будет продлен на 3 км, через весь райцентр до противоположного выезда из него. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Как уточнили муниципальные власти, троллейбус будет ходить по следующему маршруту: туда: пр. Штефана чел Маре, ул. В. Александри, Хынчештское шоссе, ул. Александру чел Бун; сектор BTA16 (Яловены, конечная остановка); обратно - сектор BTA16; ул. Александру чел Бун, Хынчештское шоссе, ул. Миорица, ул. Г. Асаки, ул. П. Халиппа, ул. Измаильская, пр. Штефана чел Маре.

Маршрут №36 - первая линия электротранспорта, соединяющая столицу и населенный пункт за пределами муниципия.

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