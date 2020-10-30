Центр Русского географического общества теперь есть и в Тирасполе

Филиал стал вторым за пределами России, в его планах - музейная и просветительская деятельность. Экспедиции станут реальностью после окончания пандемии.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik. В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко на базе естественно-географического факультета открылся Центр Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (РГО). Как рассказал корреспонденту Sputnik его руководитель Владимир Фоменко, центр будет работать на общественных началах.

"До конца года собираемся создать сайт. В планах - развивать музеи на факультете (их три), популяризировать географические знания, работать с учителями и детьми. Они будут решать контрольные работы, выполнять различные задания. И после получат диплом РГО", - отметил он.

По словам Фоменко, экспедиции пока проводиться не будут, из-за пандемии.

"Даже практику на факультете мы сейчас не можем осуществлять. Хотя прежде всегда возили студентов и в Крым, и в Прибалтику. То, что требует больших средств, мы также пока не потянем без господдержки либо частного спонсорства", - пояснил он.

Как сказал Фоменко, к открытию центра шли давно. Идея появилась пять лет назад. С тех пор несколько энтузиастов стали членами Русского географического общества. С 2017 году они организовывали в Приднестровье проведение Географического диктанта, тем самым присоединив регион к общероссийской акции. И за это время число приднестровцев, которые одновременно проверяют свои географические знания, выросло до 130 человек. Диктант пройдет и в 2020 году, в ноябре, но в онлайн-формате.

На протяжении 175-летней истории РГО принимало участие в организации крупнейших научных экспедиций, активно занималось просветительской работой, стало инициатором создания заповедного дела, открытия первых в России высших учебных заведений и музеев географического профиля.

Президентом РГО является министр обороны России Сергей Шойгу, попечительский совет возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Центр, открытый В Приднестровье, стал вторым после Сербии, филиалом РГО за пределами Российской Федерации.

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