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День тишины в Молдове: страна в ожидании выборов президента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (228)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201031/32230514/den-tishiny-moldova-strana-ozhidanii-vybory-prezident.html

В субботу, как и в день голосования запрещена любая агитация в пользу какого-либо кандидата. Всех, кто нарушит закон, ждет штраф.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. День тишины перед выборами президента Молдовы начался.

Согласно действующему законодательству республики, накануне выборов и в день голосования запрещены агитация, а также появление кандидатов в телевизионных и радиопередачах. Также конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя свои "Избирательные фонды".

"В молдавском Кодексе о выборах четко указано, что в этот день запрещены любые агитационные действия за исключением уже установленных уличных рекламных панно с изображением и лозунгами кандидатов, а также ранее оплаченной рекламы в интернете и социальных сетях", - заявил в интервью Sputnik глава ЦИК Дорин Чимил.

Он уточнил, что под запрет попадают и встречи претендентов на пост президента с избирателями и другие предвыборные мероприятия.

Dorin Cimil
© Sputnik / Mihai Caraus
Дорин Чимил.

Чем важен день тишины

Председатель Центризбиркома рассказал, в чем заключается важность дня тишины перед выборами.

"В этот период особенно важно, чтобы избиратель понял для себя, за кого он будет голосовать, и чтобы ничто ему не мешало сделать этот выбор. Поэтому любые другие действия, которые могут помешать избирателю правильно оценить ситуацию и определиться с выбором, могут быть расценены как вмешательство в процесс принятия решения", - отметил Чимил.

Штрафная дорожка

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы: что важно знать, перед тем как пойти голосовать
Замглавы Генерального инспектората полиции Марин Максиан уточнил, что в день выборов и предшествующий ему кандидатам в президенты и их законным представителям рекомендуется не допускать агитационные действия, так как это противоречит избирательному законодательству.

"За нарушение этого положения можно понести ответственность", - подчеркнул Максиан.

Если СМИ, претенденты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующий ему, то за это можно получить штраф:

  • для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);
  • для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Все о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы пройдут в это воскресенье, 1 ноября. Жители республики будут выбирать высшее должностное лицо из 8 кандидатов.

Кто был президентом Молдовы за 29 лет
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Все президенты Молдовы за 29 лет

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (228)

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