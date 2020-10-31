Генпрокуратура призвала политиков "воздержаться от спекуляций"

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура отреагировала на прозвучавшие со стороны "некоторых политических сил" заявления о том, что "преступников выводят из-под уголовного преследования и освобождают из заключения".

"С удивлением отмечаем, что те, кто до вчерашнего дня сообщал со всех трибун о массовых нарушениях прав человека, о захваченном государстве, преследовании политических оппонентов и бизнеса, сегодня присоединились к тем, кто служил олигархической системе, оправдывая злоупотребления — и обвиняют нас в том, что эти злоупотребления больше не происходят", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Ведомство отметило, что подобные сообщения исходят в том числе и от высокопоставленных лиц, которые прибегают к "неуместной публичной риторике, выходящей за рамки дипломатической практики" и угрожающей независимости судебной власти.

"Справедливость - это не наполнение тюрем невиновными людьми, а доказательство их вины убедительными и соответствующими доказательствами в ходе прозрачного и справедливого судебного разбирательства", — говорится в заявлении. В коммюнике правоохранительной структуры отмечается, что именно за нарушение этих принципов Молдова проигрывала дела в Европейском суде по правам человека.

"Те, кто заявляет, что воплощают демократию и европейские ценности, должны быть в наибольшей степени заинтересованы, чтобы подобные нарушения не повторились снова, исключая двойные стандарты", — подчеркнуло ведомство.

Генпрокуратура подтвердила, что, независимо от политических или личных предпочтений, соблюдение прав человека и применение всех законных средств для восстановления прав лиц, несправедливо привлеченных к уголовной ответственности, будет приоритетом номер один.

Ранее глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко назвал "большим провалом" для Молдовы восстановление в должностях пяти из 13 судей, выведенных из-под уголовного преследования по делу "Ландромата".

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