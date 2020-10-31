14:03 31 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Генпрокуратура

Генпрокуратура призвала политиков "воздержаться от спекуляций"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
7310
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/03/31538557.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201031/32239607/genprokuratura-prizvala-politikov-vozderzhatsya-ot-spekulyacij.html

Правоохранительное ведомство считает, что при оценке действий правосудия не должны применяться двойные стандарты.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура отреагировала на прозвучавшие со стороны "некоторых политических сил" заявления о том, что "преступников выводят из-под уголовного преследования и освобождают из заключения". 

"С удивлением отмечаем, что те, кто до вчерашнего дня сообщал со всех трибун о массовых нарушениях прав человека, о захваченном государстве, преследовании политических оппонентов и бизнеса, сегодня присоединились к тем, кто служил олигархической системе, оправдывая злоупотребления — и обвиняют нас в том, что эти злоупотребления больше не происходят", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Молоток судьи
© CC0 / Pixabay / Activedia
Пятеро судей - фигурантов дела о "ландромате" - восстановлены в должностях

Ведомство отметило, что подобные сообщения исходят в том числе и от высокопоставленных лиц, которые прибегают к "неуместной публичной риторике, выходящей за рамки дипломатической практики" и угрожающей независимости судебной власти.

"Справедливость - это не наполнение тюрем невиновными людьми, а доказательство их вины убедительными и соответствующими доказательствами в ходе прозрачного и справедливого судебного разбирательства", — говорится в заявлении. В коммюнике правоохранительной структуры отмечается, что именно за нарушение этих принципов Молдова проигрывала дела в Европейском суде по правам человека.

"Те, кто заявляет, что воплощают демократию и европейские ценности, должны быть в наибольшей степени заинтересованы, чтобы подобные нарушения не повторились снова, исключая двойные стандарты", — подчеркнуло ведомство.

Генпрокуратура подтвердила, что, независимо от политических или личных предпочтений, соблюдение прав человека и применение всех законных средств для восстановления прав лиц, несправедливо привлеченных к уголовной ответственности, будет приоритетом номер один.

Ранее глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко назвал "большим провалом" для Молдовы восстановление в должностях пяти из 13 судей, выведенных из-под уголовного преследования по делу "Ландромата".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В МВД России сообщили, кого проверят на причастность к "ландромату"
Стало известно, почему с 13 судей сняли обвинения по делу о "Ландромате"
Теги:
Генеральная прокуратура


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Персонаж Чебурашки из советского мультфильма.
Это делал каждый: мультфильмы, которые мы любили смотреть
Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом
Видео - Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом
Предстоящие выборы президента Молдовы-2020 – все самое важное расскажем за одну минуту
Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться