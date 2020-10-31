Наблюдатели после встречи в ЦИК: мы получили исчерпывающие ответы

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представители миссии наблюдателей от МПА СНГ получили от ЦИК исчерпывающие ответы на интересующие вопросы. Об этом после встречи с руководством Центризбиркома заявил генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
В состав группы наблюдателей вошли депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.
В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.
Всего для наблюдения за выборами президента Республики Молдова 1 ноября ЦИК аккредитовала 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>