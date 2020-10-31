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Центральная избирательная комиссия

Наблюдатели после встречи в ЦИК: мы получили исчерпывающие ответы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201031/32239702/nablyudateli-posle-vstrechi-v-cik-my-poluchili-ischerpyvayushie-otvety.html

Завтра утром наблюдатели от МПА СНГ разъедутся по избирательным участкам, чтобы наблюдать за ходом выборов президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представители миссии наблюдателей от МПА СНГ получили от ЦИК исчерпывающие ответы на интересующие вопросы. Об этом после встречи с руководством Центризбиркома заявил генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Встреча наблюдателей и руководства Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
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"Мы встречаемся с предвыборными штабами, с самими кандидатами в президенты. Встречались с ЦИК, получили исчерпывающие ответы на интересующие нас вопросы. С завтрашнего дня, с открытия участков, начинаем наблюдение непосредственно на выборах. Разъезжаемся в регионы, наши наблюдатели будут и в Кишиневе, и в Гагаузии. Смотрим, как обеспечена доступность на участки, как происходит голосование на дому, будем присутствовать в том числе и при подведении итогов, при подсчете голосов", — сказал он на брифинге.

В состав группы наблюдателей вошли депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

Всего для наблюдения за выборами президента Республики Молдова 1 ноября ЦИК аккредитовала 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

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Теги:
выборы


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