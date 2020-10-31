Гражданам нашей страны теперь будет легче попасть на Украину, сняты ограничения, требующие самоизоляции и результатов теста на коронавирус.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Украина исключила Молдову из списка стран “красной зоны" с высоким эпидемиологическим риском.

В "красную зону" Минздрав соседней страны помещает государства, где за последние две недели число случаев на 100 тысяч населения выше, чем на Украине.

Люди, прибывшие из "зеленой зоны", могут въезжать на территорию Украины без карантина, самоизоляции или отрицательного результата ПЦР-теста.

Для въезда на территорию Украины иностранцам нужен страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova