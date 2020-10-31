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Работа таможенных и пограничных служб Украины

Украина исключила Молдову из списка стран “красной зоны"

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201031/32241014/ukraina-isklyuchila-moldovu-iz-spiska-stran-krasnoj-zony.html

Гражданам нашей страны теперь будет легче попасть на Украину, сняты ограничения, требующие самоизоляции и результатов теста на коронавирус.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Украина исключила Молдову из списка стран “красной зоны" с высоким эпидемиологическим риском.

Пустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
© Sputnik / Dominique Boutin
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В "красную зону" Минздрав соседней страны помещает государства, где за последние две недели число случаев на 100 тысяч населения выше, чем на Украине.

Люди, прибывшие из "зеленой зоны", могут въезжать на территорию Украины без карантина, самоизоляции или отрицательного результата ПЦР-теста.

Для въезда на территорию Украины иностранцам нужен страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.

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Теги:
коронавирус


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