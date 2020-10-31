В озеро в одном из парков Кишинева запущено несколько тонн рыбы

Обрыбление поможет разнообразить фауну водоема, а также поспособствует очистке озерной воды от водорослей, сообщает столичная примэрия.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В озеро парка "Ла Извор" в Кишиневе было выпущено около 3,5 тонн рыбы разных видов: карпа, патоки и белой гайки, сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Выпуск рыбы предпринят для улучшения экосистемы озера, повышения разнообразия фауны водоема. Специалисты утверждают, что эта мера будет способствовать и очистке озер.

"В дальнейшем, с помощью экономических агентов она будет реализована и в других озерах в парках столицы. В ближайшие дни мы планируем заселить рыбой озеро парка "Валя Морилор", а также в других местах", — заявил градоначальник.

В начале октября в озера парков "Думитру Рышкану" и «Ла Извор» было выпущено около тонны рыбы.

Модернизация парка продолжается, помимо пляжного стадиона на территории парка на финальной стадии строительства находится футбольный стадион.

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