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Медик держит образец мазка, взятый у человека

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 839 случаев COVID-19

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201031/32243065/belorussiya-priostanovila-peresechenie-granicy-inostrancami.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 76 040.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 839 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в субботу вечером.

Выявлены два эпизода импорта инфекции, оба из Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 76 040.

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За минувшие 24 часа проведены 3351 теста, при этом первичных — 3085.

Коронавирус выявлен, в том числе у 70 медработников: 20 врачей, 38 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 792 пациента (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 592 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 55 782 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1785.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Теги:
коронавирус


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