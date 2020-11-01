Выборы президента Молдовы: голосование с перспективой в четыре года

Все, что вы хотели знать о голосовании на выборах президента Молдовы: прогнозы по явке, когда станут известны предварительные итоги голосования, а также каковы шансы на проведение второго тура.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В воскресенье, 1 ноября, граждане Молдовы выбирают президента страны на следующие четыре годы. Претендентов на кресло главы государства – 8. Об особенностях нынешнего голосования, читайте в обзоре Sputnik.

Ход голосования

Избирательные участки откроются в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00.

По данным ЦИК, общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Как Молдова выбирает президента: что надо знать о голосовании>>>

Выборы состоятся, если проголосуют не менее одной трети граждан с правом голоса.

Всего на президентских выборах откроются 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - на левом берегу Днестра. Больше всего избирательных участков - в муниципии Кишинев - 305 (включая пригороды).

Жители нескольких населенных пунктов Молдовы будут в палатках выбирать президента>>>

Прогноз по явке

Пандемия оставит своеобразный след на выборах президента Молдовы-2020, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Вся эта паника вокруг пандемии и возможность заразиться, конечно, могут привести к обескураживающему эффекту для наших граждан. По этой причине можем ожидать низкой явки", - сказал Чуря в эфире радиостудии Sputnik.

Выборы президента Молдовы-2020: Центризбирком сделал важное уточнение>>>

Права избирателей

Согласно электоральному кодексу, право голосовать есть у граждан Молдовы, которые на день выборов достигли 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

"Не могут голосовать лица, лишенные этого права вступившим в законную силу решением судебной инстанции", - отмечено в Кодексе о выборах.

Люди, которые не смогут прийти лично на избирательный участок, вправе потребовать проголосовать на дому – запросить мобильную урну. Это касается, в том числе, граждан, находящихся на самоизоляции, и инфицированных коронавирусом нового типа.

Выборы президента Молдовы-2020: как будут голосовать граждане, находящиеся в больницах, военнослужащие и заключенные>>>

Как будут голосовать жители Приднестровья

В день выборов президента Молдовы 1 ноября для жителей Приднестровья, владеющих молдавским паспортом, будет обеспечен свободный выезд с семи утра до восьми вечера. Возвращение, соответственно, – до 22.00.

"Тем, кто не уложился в обозначенный временной период, по возвращении придется заполнить эпидкарту и провести две недели в условиях контролируемой домашней самоизоляции", - отметили в Оперативном штабе Приднестровья.

Аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан, не предоставивших по возвращении документального подтверждения участия в голосовании, к примеру, соответствующего штампа в молдавском паспорте.

Необычность выборов президента Молдовы-2020

Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения инфекции власти предусмотрели меры безопасности. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы будет осуществляться только в защитных масках.

"Каждый должен иметь при себе маску и ручку, чтобы подписать необходимые документы. По требованию избирателя ему выдадут бесплатно защитную маску. Есть соответствующее решение ЦИК, которое основано на положении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - заявил Sputnik глава Центризбиркома Дорин Чимил.

© Sputnik / Mihai Caraus Глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил

По его словам, в избирательном участке на короткое время маску придется снять, чтобы показать лицо для установления личности. Все остальное время электорального процесса избирателю необходимо находиться в маске.

Глава ЦИК пояснил, что при входе на участок каждому гражданину обязательно измерят температуру и проведут дезинфекцию рук.

"В процессе выборов будут использованы все средства для дезинфекции необходимых атрибутов для голосования – ручек, печатей. Правила прописаны и будут строго учитываться. Кроме того, за их соблюдением будут следить и наблюдатели", - сказал Чимил.

Так же строго будет и на избирательных участках за границей.

Как будет голосовать на выборах президента Молдовы диаспора: избирательные участки, правила и телефоны>>>

Предупреждение Центризбиркома

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Если СМИ, кандидаты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов, то за это можно получить штраф:

для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);

для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Наблюдение и безопасность

За выборами президента Молдовы 1 ноября будут следить 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

Почему в Молдову не едут наблюдатели ПАСЕ: ответы экспертов>>>

Обеспечивать общественный порядок и безопасность привлечены свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

"С 07.00 до 21.00 будет отслеживаться перемещение транспорта вместимостью более восьми человек, а также регулярные рейсы по территории Молдовы", - отметил глава Генерального инспектората полиции Сергей Пайю.

Итоги выборов – что нужно для победы?

Предварительные результаты выборов в ЦИК объявят в понедельник, 2 ноября.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов принявших участие в голосовании граждан.

"Если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре", - сказано в Кодексе о выборах.

Кто они, кандидаты?

Если несколько кандидатов наберут одинаковое число голосов, необходимых для прохождения во второй тур, то, как гласит Кодекс, ЦИК обязан провести жеребьевку. Кандидатам предоставляется возможность договориться между собой, кто будет участвовать во втором туре, или принять участие в жеребьевке.

В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов на пост главы государства.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Вероятность второго тура

Совершенно точно, что будет второй тур выборов президента Молдовы, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Обязательно будет второй тур, в том числе и потому, что эксперты говорят о том, что явка будет ниже, чем обычно, но в то же время достаточной для признания выборов", - сказал собеседник, обратив внимание также низкий интерес к политике со стороны граждан.

По его мнению, во втором туре могут быть и дебаты, тогда развернется большая битва.

"Думаю, что эти выборы прояснят политическую ситуацию. Избранный президент повлияет на политическую стабильность, либо по сохранению и консолидации действующего большинства, либо по смене политического вектора и перезапуска парламентского формата", - пояснил Чуря.

Скандал с телефонным экзитполом

НПО "WatchDog.md" и Институт публичных политик 28 октября объявили о том, что на выборах президента Молдовы 1 ноября будет проведен экзитпол. Опрос должны были провести исключительно по телефону, в связи с пандемией COVID-19, и только на территории республики.

В тот же день в Центральной избирательной комиссии заявили, что не давали разрешение на проведение экзитпола в день выборов президента.

"Отмечаем, что Центризбирком не санкционировал проведение такого исследования и предупреждаем СМИ, которые намереваются предоставить информацию о проведенном опросе. Комиссия оставляет за собой право передать дело в Центр по защите персональных данных, Совет по телевидению и радио, а также в правоохранительные органы для документирования и расследования дела", - отметили в ЦИК.

Социологическое исследование по телефону не является экзитполом, считает аналитик Виктор Никитуш.

"Экзитпол предполагает проведение социологического исследования на выходе с избирательного участка. Это означает непосредственное присутствие социологического оператора у электоральной секции. Опрос по телефону можно назвать как угодно, но не экзитполом", - сказал Никитуш в эфире радиостудии Sputnik.

По его словам, вызывает вопрос и то, откуда у организаторов номера телефонов потенциальных избирателей.

В полиции назвали нарушения, совершенные до выборов президента Молдовы>>>

Возможен ли в Молдове "майдан"

События в Беларуси и Киргизии заранее подталкивают к мысли о возможности повторения - не без участия Запада - таких же событий и в Кишиневе, учитывая, что об этом еще до выборов открыто говорили некоторые кандидаты, которые заявили о готовности вывести своих сторонников на улицы в случае поражения на выборах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Подозрение в таком сценарии "майдана" есть, но нет больших оснований. Однако все зависит от того, как пройдут выборы 1 и 15 ноября. Какие-то акции протеста могут быть, но ситуация отличается от событий в Беларуси и Киргизии. Молдова - парламентская республика, где выборы в высший законодательный орган страны решают гораздо больше, чем президентские", - сказал эксперт.

Общество Брутер: молдавский "майдан" - почему о нем так часто говорят

Брутер считает, что "если разница между победителем и проигравшим во втором туре будет небольшой, могут пройти акции протеста".

Что надо знать о выборах президента

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video