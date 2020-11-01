Выборы президента Молдовы: голосование с перспективой в четыре года

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В воскресенье, 1 ноября, граждане Молдовы выбирают президента страны на следующие четыре годы. Претендентов на кресло главы государства – 8. Об особенностях нынешнего голосования, читайте в обзоре Sputnik.
Ход голосования
Избирательные участки откроются в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00.
По данным ЦИК, общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.
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Выборы состоятся, если проголосуют не менее одной трети граждан с правом голоса.
Всего на президентских выборах откроются 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - на левом берегу Днестра. Больше всего избирательных участков - в муниципии Кишинев - 305 (включая пригороды).
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Прогноз по явке
Пандемия оставит своеобразный след на выборах президента Молдовы-2020, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Вся эта паника вокруг пандемии и возможность заразиться, конечно, могут привести к обескураживающему эффекту для наших граждан. По этой причине можем ожидать низкой явки", - сказал Чуря в эфире радиостудии Sputnik.
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Права избирателей
Согласно электоральному кодексу, право голосовать есть у граждан Молдовы, которые на день выборов достигли 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.
"Не могут голосовать лица, лишенные этого права вступившим в законную силу решением судебной инстанции", - отмечено в Кодексе о выборах.
Люди, которые не смогут прийти лично на избирательный участок, вправе потребовать проголосовать на дому – запросить мобильную урну. Это касается, в том числе, граждан, находящихся на самоизоляции, и инфицированных коронавирусом нового типа.
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Как будут голосовать жители Приднестровья
В день выборов президента Молдовы 1 ноября для жителей Приднестровья, владеющих молдавским паспортом, будет обеспечен свободный выезд с семи утра до восьми вечера. Возвращение, соответственно, – до 22.00.
"Тем, кто не уложился в обозначенный временной период, по возвращении придется заполнить эпидкарту и провести две недели в условиях контролируемой домашней самоизоляции", - отметили в Оперативном штабе Приднестровья.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан, не предоставивших по возвращении документального подтверждения участия в голосовании, к примеру, соответствующего штампа в молдавском паспорте.
Необычность выборов президента Молдовы-2020
Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения инфекции власти предусмотрели меры безопасности. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы будет осуществляться только в защитных масках.
"Каждый должен иметь при себе маску и ручку, чтобы подписать необходимые документы. По требованию избирателя ему выдадут бесплатно защитную маску. Есть соответствующее решение ЦИК, которое основано на положении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - заявил Sputnik глава Центризбиркома Дорин Чимил.
По его словам, в избирательном участке на короткое время маску придется снять, чтобы показать лицо для установления личности. Все остальное время электорального процесса избирателю необходимо находиться в маске.
Глава ЦИК пояснил, что при входе на участок каждому гражданину обязательно измерят температуру и проведут дезинфекцию рук.
"В процессе выборов будут использованы все средства для дезинфекции необходимых атрибутов для голосования – ручек, печатей. Правила прописаны и будут строго учитываться. Кроме того, за их соблюдением будут следить и наблюдатели", - сказал Чимил.
Так же строго будет и на избирательных участках за границей.
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Предупреждение Центризбиркома
ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.
Если СМИ, кандидаты на пост главы государства и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов, то за это можно получить штраф:
- для физических лиц - от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);
- для должностных лиц, а также кандидатов в президенты – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).
Наблюдение и безопасность
За выборами президента Молдовы 1 ноября будут следить 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.
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Обеспечивать общественный порядок и безопасность привлечены свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.
"С 07.00 до 21.00 будет отслеживаться перемещение транспорта вместимостью более восьми человек, а также регулярные рейсы по территории Молдовы", - отметил глава Генерального инспектората полиции Сергей Пайю.
Итоги выборов – что нужно для победы?
Предварительные результаты выборов в ЦИК объявят в понедельник, 2 ноября.
Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов принявших участие в голосовании граждан.
"Если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре", - сказано в Кодексе о выборах.
Кто они, кандидаты?
В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов на пост главы государства.
Вероятность второго тура
Совершенно точно, что будет второй тур выборов президента Молдовы, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Обязательно будет второй тур, в том числе и потому, что эксперты говорят о том, что явка будет ниже, чем обычно, но в то же время достаточной для признания выборов", - сказал собеседник, обратив внимание также низкий интерес к политике со стороны граждан.
По его мнению, во втором туре могут быть и дебаты, тогда развернется большая битва.
"Думаю, что эти выборы прояснят политическую ситуацию. Избранный президент повлияет на политическую стабильность, либо по сохранению и консолидации действующего большинства, либо по смене политического вектора и перезапуска парламентского формата", - пояснил Чуря.
Скандал с телефонным экзитполом
НПО "WatchDog.md" и Институт публичных политик 28 октября объявили о том, что на выборах президента Молдовы 1 ноября будет проведен экзитпол. Опрос должны были провести исключительно по телефону, в связи с пандемией COVID-19, и только на территории республики.
В тот же день в Центральной избирательной комиссии заявили, что не давали разрешение на проведение экзитпола в день выборов президента.
"Отмечаем, что Центризбирком не санкционировал проведение такого исследования и предупреждаем СМИ, которые намереваются предоставить информацию о проведенном опросе. Комиссия оставляет за собой право передать дело в Центр по защите персональных данных, Совет по телевидению и радио, а также в правоохранительные органы для документирования и расследования дела", - отметили в ЦИК.
Социологическое исследование по телефону не является экзитполом, считает аналитик Виктор Никитуш.
"Экзитпол предполагает проведение социологического исследования на выходе с избирательного участка. Это означает непосредственное присутствие социологического оператора у электоральной секции. Опрос по телефону можно назвать как угодно, но не экзитполом", - сказал Никитуш в эфире радиостудии Sputnik.
По его словам, вызывает вопрос и то, откуда у организаторов номера телефонов потенциальных избирателей.
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Возможен ли в Молдове "майдан"
"Подозрение в таком сценарии "майдана" есть, но нет больших оснований. Однако все зависит от того, как пройдут выборы 1 и 15 ноября. Какие-то акции протеста могут быть, но ситуация отличается от событий в Беларуси и Киргизии. Молдова - парламентская республика, где выборы в высший законодательный орган страны решают гораздо больше, чем президентские", - сказал эксперт.
Брутер считает, что "если разница между победителем и проигравшим во втором туре будет небольшой, могут пройти акции протеста".
Что надо знать о выборах президента
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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