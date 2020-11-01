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Выборы президента Молдовы

В Молдове открылись избирательные участки: голосование началось

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (239)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201101/32244393/moldova-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-golosovanie-nachalos.html

В воскресенье в республике проходят выборы главы государства, а жители нескольких населенных пунктов выбирают еще и примаров.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы открылись по всей стране в 07.00. Они будут работать до 21.00.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы – 2020: прямая трансляция

Обеспечивают общественный порядок и безопасность свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

За выборами президента Молдова 1 ноября следят 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что в течение этого дня не разрешается проводить предвыборную агитацию.

В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

В воскресенье в Молдове проходят не только выборы президента, но и выборы примаров в четырех селах. Голосуют жители коммун Дубна (Сорока) и Корлэтень (Рышканы), а также сел Кетриш (Фалешты) и Пятра (Оргеев).

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (239)

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Теги:
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