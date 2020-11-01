17:01 01 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Выборы

Порог явки на выборах президента Молдовы преодолен - данные ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (265)
49820
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201101/32245341/vybory-prezident-moldova-porog-yavca-preodolen-tsIk-cec.html

Выборы президента Молдовы проходят на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Молдовы превысила необходимый порог в 33,3%. К настоящему моменту проголосовали уже свыше 940 тысяч граждан. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

Активнее остальных голосуют по-прежнему граждане в возрасте 56-70 лет, а самыми пассивными остаются молодые люди до 25 лет. В гендерном соотношении чаще к урнам для голосования приходят женщины.

Самый активный район - Окница. 

Прямые выборы президента проходят в Молдове в воскресенье. Порог явки на президентских выборах составляет треть от общего числа избирателей, имеющих право голоса. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос. На пост президента претендуют 8 кандидатов.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Обеспечивают общественный порядок и безопасность свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Выборы президента Молдовы за 1 минуты
© Sputnik
Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео

За выборами президента Молдова 1 ноября следят 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что в течение этого дня не разрешается проводить предвыборную агитацию.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (265)

По теме

Выборы президента Молдовы: голосование с перспективой в четыре года
Теги:
явка, Молдова, выборы президента


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музей естественных наук Государственного университета Молдовы
ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучело лиса и детеныша кашалота
Выборы президента Молдовы за 1 минуты
Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео
Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
Осенний марафон: что нужно знать о кандидатах в президенты Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться