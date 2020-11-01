Порог явки на выборах президента Молдовы преодолен - данные ЦИК

Выборы президента Молдовы проходят на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента Молдовы превысила необходимый порог в 33,3%. К настоящему моменту проголосовали уже свыше 940 тысяч граждан. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

Активнее остальных голосуют по-прежнему граждане в возрасте 56-70 лет, а самыми пассивными остаются молодые люди до 25 лет. В гендерном соотношении чаще к урнам для голосования приходят женщины.

Самый активный район - Окница.

Прямые выборы президента проходят в Молдове в воскресенье. Порог явки на президентских выборах составляет треть от общего числа избирателей, имеющих право голоса. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос. На пост президента претендуют 8 кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Обеспечивают общественный порядок и безопасность свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

За выборами президента Молдова 1 ноября следят 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что в течение этого дня не разрешается проводить предвыборную агитацию.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova