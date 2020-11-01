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Голосование на участке в селе Варница, в фойе центрального входа в теоретический лицей.

Голосование в Варнице: на нескольких избирательных участках неспокойно

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (239)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201101/32247392/golosovanie-vernita-na-neskolkikh-izbiratelnykh-uchastkakh-nespokoyno.html

Выборы президента Молдовы: в Варнице на входе в здание местного лицея, где расположены несколько избирательных участках, собрались недовольные граждане.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В Варнице у входа на избирательные участки, где голосуют жители Приднестровья, проходит протест. Группа мужчин недовольна тем, что голосование организовали в здании образовательного учреждения.

В местном лицее открыты три участка из четырех, размещенных в Варнице, — в столовой, в спортзале и в фойе.

Несколько человек возмущены тем, что, по их мнению, открывать электоральное бюро на территории школы было небезопасно с точки зрения распространения COVID-19.

Обеспечивает общественный порядок несколько сотрудников правоохранительных органов. Полицейский объясняет недовольным, что решение об открытии этого избирательного участка принималось Центризбиркомом.

Впрочем, несмотря на это голосование в лицее началось вовремя. Избиратели приходят выполнить свой гражданский долг.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Голосование с перспективой в четыре года

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (239)

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